Şefaatê Roja Qiyametê dikari çikesên bin.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -EBNA-Di Roja Qiyametê de, şefaatkar dê ji bo gunehkarên ku sedemên şefaetê hene şefaetê bikin:
1- Yekem şefaetkar pêxemberê Îslamê ye (silavên Xwedê li ser wî û malbata wî bin). Herwekî ku em di hedîsekê de dixwînin, Pêxemberê Xwedê gotiye: "Ez yekem şefaeta bihuştê me." (1)
٢- Hemû pêxember di Roja Qiyametê de şefaetkar in, wekî ku di hedîseke din a Pêxemberê Pîroz (silavên Xwedê lê bin) de hatiye gotin: "minus"; (Pêxember ji bo hemû kesên ku bi dilsozî şahidiya Yekîtîya Xwedê dikin şefaet dikin û wan ji Dojehê derdixin.) (٢)
3- Firîşte di nav şefaatkarên rojê de ne, wekî ku ji Resûlê Xwedê (s.x.a) hatiye vegotin: "Ew gazî firîşteyan, pêxemberan û şehîdan dikin ku şefaat bikin." (Wê rojê, dê destûr bê dayîn ku firîşte, pêxember û şehîd şefaetê bikin). (3)
4 û 5 - Îmamên bêqusûr û şîeyên wan jî şefaetê dikin, wekî ku Elî (silava Xwedê lê be) dibêje: "Em şefaetê nagirin, û yên ku nêzîkî me ne jî şefaetê nagirin." (Ew ji bo me şefaet e û her wiha ji bo hevalên me jî cihê şefaetê ye). (4)
6 û 7 - Zana û zana, û her weha şehîdên di rêya Xwedê de, şefaatkar in, wekî ku em di hedîseke Pêxemberê Pîroz (silavên Xwedê li ser wî û malbata wî be) de dixwînin: (Di Roja Qiyametê de, pêşî pêxember dê şefaat bikin, paşê zanyar û piştî wan jî şehîd.) (5)
Heta di hedîseke heman Pêxember (Silav û Resûlên Xwedê li ser wî û malbata wî bin) de hatiye gotin: "Şehîd ji bo heftê kesan ji malbata xwe şefaetê dike." (Şefaeta şehîdekî ji bo heftê endamên malbata wî tê qebûlkirin). (6)
Û di hedîseke din de ku rehmetî "Allameh Meclisi" di "Bihar El-Enwar" de behs kiriye: "Şefaeta wan dê ji bo heftê hezar kesan were qebûlkirin!" (7)
Û ji ber ku hejmarên heftê û heftê hezar her du jî hejmarên pirbûnê ne, di navbera van her du vegotinan de nakokî tune.
٨- Qur'an dê di Roja Qiyametê de jî şefaetê bike, wekî ku Elî (a.s.) gotiye: "Û bizanin ku ew (Qur'an) şefaetkar e, şefaetkar." (Bizane ku Quran şefaetkarek e ku şefaeta wî tê qebûlkirin.) (8)
9- Ew kesên ku tevahiya jiyana xwe di Îslamê de derbas kirine, wekî ku em di hedîseke Pêxemberê Pîroz (silavên Xwedê lê bin) de dixwînin: Ehleh"; (Dema ku mirov bigihîje temenê nod salî [û di rêya baweriyê de bimeşe], Xwedê gunehên wî yên berê û yên pêşerojê efû dike, û şefaeta wî di malbata wî de tê qebûlkirin.) (9)
10- Îbadet jî şefaetê dikin, wekî ku di hedîseke Resûlê Xwedê (s.a.w.) de hatiye gotin: "Rojî û Quran ji bo îbadetê di Roja Qiyametê de şefaetê dikin"; (Rojî û Quran dê di Roja Qiyametê de ji bo ebdeyan şefaetê bikin.) (10)
11- Hin vegotin têne bikaranîn: Kirinên baş, mîna emanetek ku mirov hewl daye biparêze, dê di Roja Qiyametê de ji bo mirov şefaet bikin. (11)
12- Balkêş e ku hin vegotin têne bikar anîn: Xwedê bi xwe ji bo gunehkaran şefaet dike, wekî ku di vegotinek din a Pêxemberê Pîroz (silavên Xwedê li ser wî û malbata wî bin) de hatiye gotin: "Pêxember, firîşte û bawermend şefaet dikin, û Xwedayê Teala dibêje: 'Şefaeta min dimîne.'" (Di Roja Qiyametê de, pêxember, firîşte û bawermend dê şefaet bikin, û Xwedê dê bêje: "Şefaeta min dimîne.") (12)
Di vî warî de gelek vegotin hene, û ew tiştên ku me behs kirin tenê beşek piçûk ji wan in. (13)
Jêrîn:
(1). Sahih Muslim, Cild 2, rûpel 130.
(2). "Musned Ehmed", cild 3, rûpel 12.
(3). "Musned Ehmed", cild 5, rûpel 43.
(4). "Xesel Saduq", cild 2, rûpel 624.
(5). "Sunan Ebû Mece", cild 2, rûpel 1443.
(6). "Sunan Ebî Dawûd", cild 2, rûpel 15.
(7). "Bihar El-Enwer", cild 100, rûpel 14.
(8). "Nehc el-Belaxa", xutbe 176.
(9). "Musned Ehmed", cild 2, rûpel 89.
(10). "Musned Ehmed", cild 2, rûpel 174.
(11). “Menaqîb Îbn Şehr-Eşûb”, Bergê 2, Rûpel 14.
(12). "Sahih Buxarî", cild 9, rûpel 149.
(13). Ji bo bêtir ravekirinê, hûn dikarin li pirtûka "Mefahim al-Quran", cild 4, rûpelên 288 heta 311 binêrin.
Your Comment