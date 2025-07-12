Koma El-Wefaq: Aşûra rûyê rastîn ê zordariya olî li Behrêynê eşkere kir

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Komeleya Îslamî ya Neteweyî ya El-Wefaq a Behrêynê ragihand ku Aşûraya îsal bi awayekî zelal nîşan da ku Behrêyn welatek e ku tê de zordariya olî ya eşkere tê kirin, ku bi daxuyaniyên fermî yên derewîn nayê veşartin.
“Ev komeleya îşaret kir ku gotinên serokên derbarê Waha-ya Aştiyê, pirrengiya mezhebî û azadiyên dînî, hewlên ji bo xweşxistinê yên rastiyên tîrêjdar ên ku heye ne.”
El-Wefaq zêde kir ku destwerdana fermî di merasîma Aşûrayê de û veguherandina wê bo qada şer ji bo çareserkirina hesabên siyasî divê tavilê raweste, û banga lêborînê û pejirandina polîtîkayên dadperwer ên li ser bingeha hevjiyana rastîn û garantîkirina azadiyên olî di pratîkê de kir.
Di daxuyaniyê de hat gotin ku hedefgirtina rêûresmên olî û sînordarkirina azadiyan di deh rojên borî de nîşan dide ku zordariya olî wekî tevgerek fermî û sîstematîk berdewam dike, nemaze bi girtina mizgînvan û merasîmvanên merasîma Huseynî û gazîkirina bi dehan ji wan ji bo lêpirsînê û paqijkirina sembolên Aşûrayê.
El-Wefaq tekez kir ku nebûna pergaleke yasayî û dadwerî û serdestiya rewşeke kaosê ya fermî dihêle ku rayedar û hêzên ewlehiyê mafên yasayî û sivîl binpê bikin û qanûnan bi awayekî çewt şîrove bikin, ku rê li ber bêcezatiyê vedike.
Grûpê bi tekez kirina ku siyaseta dubendiyê di navbera rastiya medyayê û rastiya rastîn de ji her kesî re eşkere bûye, di dawiyê de gotar pêşkêş kir û bang li hikûmetê kir ku dev ji vê durûtî, xapandin û derewan berde û tavilê dawî li vê tevgera nepejirandî bîne.
