Hizbullaha Libnanê kuştina Şêx Resûl Şahûd li Humsê şermezar kir.

Li gorî ragihandina Rojnameya Navneteweyî ya Ahlê Beyt (ABNA) — Hizbullaha Lubnanî îro daxuyaniyek weşand û kuştina Şêx Resûl Şahûd, alimê şîe yê Sûrî, li derdora Hemsê ya Sûriyeyê bi tundî şermezar kir û daxwaza darizandin û cezakirina sûcdarên vê sûcê hovane kir.
Daxuyanî wiha dibêje: Hizbullah bi tundî sûcê hovane yê ku li dijî alimê mezin, Ellame Şêx Resûl Şahûd li derdora Humsê qewimî û ji hêla sûcdar û xayînan ve hatiye kirin şermezar dike. Ev kiryar bi armanca afirandina parçebûnê, têkbirina yekîtiya neteweyî û teşwîqkirina serhildana mezhebî û olî di navbera gelên bira yên Sûriyeyê de hatiye kirin.
Hizbullah, behsa statuya zanistî û manewî ya Şêx Şahûd kir û wiha got: "Ev sûcê xeternak kesayetiyek olî ya navdar hedef girt ku jiyana xwe ji bo xizmetkirina ol, civak, hînkirina Qurana Pîroz, perwerdekirina nifşê ciwan, rêberî, şîretkirin û parastina bindestan terxan kiriye, û divê sûcek wisa ji hêla saziyên olî, zanistî û manewî ve bi berfirehî were şermezarkirin."
Di berdewamiya daxuyaniyê de, Hizbullah tekez kir ku pêwîst e sûcdarên rasterast û her kesê ku di vê sûc de beşdar e werin destnîşankirin û cezakirin, û got: "Em bi tevahî bawer in ku miletê Sûrî dê vê îdeolojiya tundrew red bike ku yekîtîya civakê tehdît dike, ewlehîyê têk dide û her ramanek nerm û rewşenbîrî hedef digire."
Hêjayî gotinê ye ku Çavdêrgeha Mafên Mirovan a Sûrî roja Pêncşemê ragihand ku cenazeyê Şêx Resûl Şahûd, ku bi guleyek rasterast hatibû kuştin, di nav otomobîla wî ya taybet de li nêzî xaleke kontrolê ya hêzên hikûmeta Bilindahiyên Golanê li nêzîkî bajarê Humsê û li dora gundê Mezraa, ku wekî cihê jidayikbûna wî tê hesibandin, hate dîtin.
