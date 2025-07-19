Plana xeternak a Amerîkî û Siyonîst ji bo Şerîaya Rojava di bin siya komkujiya Xezzeyê de

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Ji 7ê Cotmehê 2023 ve, rejîma Sûsiyonîst bi piştgirîya Amerîkaya Yekbûyî şerê qirkirina neteweyî li dijî gelê Xezze dest pê kir. Hêzaran 186 hezar Filistînî şehîd û birîndar bûn ku piraniya wan jin û zarokan in. Zêdetir ji 11 hezar Filistînî jî wenda ne û sedhên hezar kesên din jî derveyî malên xwe hatine koçberî û li ser şerê bîçûkî ne.
Leşkerê rejîma Sûsiyonîst, ji 21ê Kanûna Paşîn ve, di kampên jenîn, Tulkerem û Nûr Şems ên bakurê Baxurê Rojava de çalakiyên leşkerî pêk tîne, ku bi awayê ku serdemî ewlehiya malbat û bingehên binyayîn hatiye şikestin û zêdetir ji 40 hezar Filistînî koçberî bûn, sedhên mal û bingehên binyayîn hate xwarin û gelek Filistînî şehîd û birîndar bûn.
Di heman demê de, bi dawîya şerê qirkirina rejîma Sûsiyonîst li Gaza, leşker û şewatên bajarên kolonî di Baxurê Rojava de, di nav de Qudsê Rojhilatî, tevgera xwe ya şermezar didomînin. Ji ber vê têkoşînê kêmî ne ji 980 Filistînî şehîd bûn, takrîban 7 hezar kes birîndar bûn û zêdetir ji 17 hezar û 500 kes jî hatine girtin.
Rojnameya El-Alam ragihand ku, di nava aloziyên zêde yên Îsraîlê li Şerîaya Rojava de, nexşeyek Îsraîlî-Amerîkî ji bo ji nû ve avakirina kampa Nur Şems li Tulkermê şikil digire.
Ev gav dikare wekî modelek ji bo hilweşandina kampên Filistînî li Şerîaya Rojava û ji nû ve pênasekirina wan ji hêla îdarî û bajarî ve, wekî amadekariyek ji bo radestkirina wan a gav bi gav ji Desthilata Filistînî re, xizmet bike.
Wêneya rastîn a êrîşa dagirkeriyê ya berdewam a li dijî kampên li bakurê Şerîaya Rojava, ku ji pênc mehan zêdetir dom kiriye, piştî eşkerekirina planên hevbeş ên Amerîkî-Îsraîlî ji bo ji nû ve avakirina kampan bi rêya çêkirina rê, binesaziyê û parkên giştî derdikeve holê. Ev gav wekî gavek mirovî û pêşkeftinê tê pêşkêş kirin, lê di bingeh de, ew projeyek e ji bo hilweşandina kampan û ji nû ve pênasekirina wan ji hêla îdarî û bajarî ve, dûrî sembola wan a dîrokî û siyasî wekî malek ji bo pirsgirêka penaberan û mafê vegerê.
Yek ji nîvîndarên kampê dibêje:
"Em parka an çiyayê rêyan naxwazin. Ji bo me, kuçe yên xweş in ji milyonan rê û milyonan parkan baştir in. Ev dîtin hemî kampê tê de ye. Hemû gel bi hev girêdayî ne. Em rê an park naxwazin. Parkan pirsgirêkên me neyê çareserkirin."
Di dilê vê plana de, kampê Nûr Şems heye ku piştî ku ew wek cihê şikestin û koçberiyê ji hêla leşkerên desthilatdar ve hat gûherandin, wek şandina destpêkê hatiye nîşandan. Bi baweriya ku rewşa Îsraîlê ku avakirina nû tê sinorkirin û kontrola ewlehiyê tê lidarxistin, ew tê hesibandin ku di destpêka sala bêyî de dê ew ji hêla rêveberiya xweparastina Filistînê ve were veguhastin.
Çavdêr destnîşan dikin ku "dagirker dixwaze her tiştê di kampê de hilweşîne û mirovan ji cih û warên xwe derxîne. Tiştê ku hatiye ragihandin ev e ku kolanên heta 20 metre dirêj li ser kavilên xanîyên di hundirê kampê de hatine çêkirin û dûv re ev malbat ji hundirê kampê hatine derxistin. Nêzîkî 400 malbat dê ji ber çêkirina van kolanan ji hundirê kampê werin derxistin."
Ev nêzîkatî, ku wekî çareseriyek mirovî tê firotin, projeyek siyasî ya berfirehtir vedişêre da ku kampan wekî taxên bajarî yên ji Nakba û nasnameya xwe ya neteweyî azad diyar bike.
Ger ceribandina Nur Şems serketî be, berfirehkirina wê li kampên mayî dê gava din be di ji nû ve şekildana dîmena demografîk û siyasî ya li Şerîaya Rojava de.
Asfalt li şûna bîranînê, baxçe li ser kavilên xanîyan, û kolanên fireh ku di dîrokê re derbas dibin, projeyek Amerîkî-Îsraîlî ye ku kampan diguherîne, ne ji bo ji nû ve avakirina wan, lê ji bo jêbirina wan. Kampa Nur Shams prototîpek e ji bo tiştê ku ji bo mayî kampên li bakurê Şerîaya Rojava tê plankirin. Li vir, kamp ne ji bo ji nû ve avakirinê ye, lê ji bo jibîrkirinê ye.
