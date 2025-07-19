Pêvajoya Ji Kar Derxistina Serdozgerê Giştî yê Îsraîlê û Krîza Nû ya Hiqûqî

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Di berdewamiya krîza di navbera kabîneya Benyamin Netanyahu û saziyên dadwerî de, Dadgeha Bilind a Îsraîlê ragihandiye ku eger hevpeymaniya desthilatdar Serdozgerê Giştî Gali Baharav-Meara ji kar dûr bixe, ew ê biryarnameyê ji bo vekolîna dadwerî rawestîne. Ev yek dê careke din têkoşîna desthilatdariyê ya di navbera Dadgeha Bilind û Serdozgerê Giştî de bi kabîneya Netanyahu re bigihîne lûtkeyê.
Geşbûna nakokiyan
Çîrok dest pê kir dema ku kabîneya Netanyahu piştî gelek nakokiyên ku bi wî re hebûn, biryar da ku Serdozgerê Giştî Gali Baharav-Meara ji kar dûr bixe. Lêbelê, li şûna ku pêvajoya ji kar dûrxistina Serdozgerê Giştî li gorî prosedurên heyî û adetî yên di pergala îdarî ya vê rejîmê de bimeşîne, ku pir bi pirsgirêk bû û demek dirêj kişand, kabîneya Netanyahu rêziknameyek nû pejirand ku li gorî wê kabîne xwedî hêzek mezin e ku Serdozgerê Giştî ji kar dûr bixe.
Armanca vê biryarê ew e ku Dadgeha Bilind û tevahiya dadweriyê li hember kabîneya hevpeymaniyê bi giranî qels bike; Ev tiştek e ku kabîneya Netanyahu ji Çileya 2023-an vir ve, bi şiklê planên cûrbecûr ên wekî "reformên dadwerî" li ser bicîh tîne.
Rawestandina Pêşwext
Di gavekê de ku nîşan dide bilindahiya nakokiyan, Dadgeha Bilind a Rejîma Siyonîst berî ku kabîne gav bavêje jî gav avêt. Dadwer Noem Solberg, ku wekî kesayetek muhafezekar bi meylên rastgir tê hesibandin, di vî warî de biryarek pêşîn da. Di vê biryarê de, Solberg li dijî lidarxistina civînek kabîneyê ji bo nirxandina pêvajoya ji kar dûrxistina Serdozgerê Giştî li gorî rêziknameyên nû derneket, lê di heman demê de ragihand ku her biryara ji kar dûrxistina Serdozgerê Giştî ji hêla Dadgeha Bilind ve dê heya ku dadgeh biryarê binirxîne were sekinandin.
Pêvajoya ji kar dûrxistina Serdozgerê Giştî yê Îsraîlê û krîzeke nû ya qanûnî
Kabîneya Benjamin Netanyahu dixwaze di civîna sibê de ji kar dûrxistina Serdozgerê Giştî binirxîne, lê Dadgeha Bilind li ser vê biryarê radiweste.
Bertek
Berteka Shlomo Kori, Wezîrê Ragihandinê û yek ji tundrewên di partiya Likud de, bi zelalî kûrahiya şikestin û kaosê di avahiya desthilatdariyê de nîşan da. Wî bi zelalî ragihand ku kabîne dê li gorî fermanê tevnegere, û ew wekî "bê desthilata qanûnî" bi nav kir. Di vê rewşê de, deverên dagirkirî dê careke din li ber krîzek qanûnî bin.
Wezîrê Dadê Yario Levin, ku bi xwe mîmarê ji kar dûrxistina Dozgerê Giştî bû, wî jî bi zordariya siyasî tawanbar kir û daxwaz kir ku Gali Baharav-Miara di heman demê de ku cîgirê wî di civîna Yekşemê de hate destnîşankirin, were ji kar dûrxistin. Dozgerê Giştî jî pêvajoya ji kar dûrxistina wî neqanûnî û li dijî demokrasiyê nirxand.
Hin analîst bawer dikin ku bi siyasîkirina mijara rûbirûbûna bi Dadgeha Bilind re û kişandina vê nakokiyê nav medyayê û medyaya civakî, kabîneya Netanyahu dixwaze pêşî li nakokiyên siyasî yên di êvara hilbijartinên pêşerojê de (ku dibe ku di çend mehên pêş de, heta herî dereng Cotmeha 2026an de werin lidarxistin) bigire ku tenê li ser mijara "têkçûna 7ê Cotmehê" û encamên wê û berpirsiyarên wê çênebin.
Rewşa xirab a artêşa Îsraîlê li Xezzeyê / Spekulasyon li ser dema agirbestê
Çend anketan ev bandor ji kabîneya Netanyahu re ragihandine. Li ser mijara nakokiyên di navbera kabîneyê û Dadgeha Bilind de, civaka Îsraîlê hema hema bûye du beşên mezin, û tu alî li ser yê din avantajek eşkere û cidî tune. Lêbelê, li ser mijarên din ên wekî têkçûna 7ê Cotmehê, zehmetiyên ji şer derketine, û di dawiyê de leşkeriya Haredî, nîqaşa giştî ya civakê û piraniya Siyonîstan li dijî kabîneya Netanyahu ye, û ji ber vê yekê çêbûna nakokiyên hilbijartinê li ser van mijaran dê rêça pêşbaziyê bi zirara koalîsyona desthilatdar diyar bike. Ji ber vê yekê, kabîne xwedî teşwîqek mezin e ku vê pevçûnê ronî bike û wê veguherîne yek ji nakokiyên siyasî di beriya hilbijartinan de.
