"Cîgirê Serokê Olîzan ê Bilad-ûş Şam: Îsraîl bi piştgiriya Rojava dixwaze astengkirina (kolonyalîzmeke) nû li ser Îslamê pêk bîne"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Di hevpeyvînekê de bi Mihemed Hișam Sultan, Mamostayekî navdar li Zanîngeha Ehl-ul Beytê (s.x) a Urdunê û cîgirê serokê Yekîtiya Zanayên Şamê, behsa pêşketinên dawî yên li herêmê kir û êrîşa li ser Komara Îslamî ya Îranê wekî beşek ji projeya Siyonîst-Amerîkî ya serdestkirina Rojhilata Navîn bi nav kir. Wî got: "Li ber çavan tiştên ku îro di cîhana hemdem de diqewimin, em xwe bi gef û metirsiyek ji projeyek Siyonîst-Amerîkî-Cihû re rû bi rû dibînin ku ji bo guhertina nexşeya Rojhilata Navîn û vekirina rê li ber avakirina dewletek bi navê "Îsraîla Mezin" hatiye çêkirin.
Wî zêde kir: "Wekî ku ew di dirûşmeyên xwe de îdîa dikin, 'Îsraîl ji Nîlê heta Firatê,' ew bi awayekî sîstematîk plan dikin ku vê xewna kolonyal bi piştgiriya rasterast a Rojava, bi pêşengiya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, pêk bînin."
Sultan behsa êrîşa dawî ya rejîma Siyonîst a li ser Îranê kir û got: "Di vî warî de, Cihû û Siyonîstan, ligel Rojava û bi taybetî Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê bi xwe, êrîşî Komara Îslamî ya Îranê kirin; Û ev kiryar beşek ji plana wan a berfireh e ji bo lêdana eniya berxwedanê û jiholêrakirina her hêzek ku li dijî projeya wan a xerab radiweste.
Cîgirê Serokê Yekîtiya Zanayên Şamê, tekez li ser rola Îranê di rêberiya eniya berxwedanê de kir û got: Ev ji ber ku Komara Îslamî ya Îranê hilgirê projeya berxwedanê li dijî hebûna Îsraîlê ye, çi Îsraîla Mezin be, çi Îsraîla Biçûk be, an çi nav lê were kirin; ji ber ku ketina Îsraîlê bo vê herêmê ketina neqanûnî ye. Îsraîl ji Rojava hat û ji aliyê Rojava ve hate damezrandin da ku bibe derbek li laşê cîhana Îslamî.
Wî zêde kir: Ji ber vê yekê, Komara Îslamî ya Îranê, bila Xwedê wê biparêze û di bin parastina xwe de bihêle, bi vê projeyê re rû bi rû maye û li dijî wê rawestiyaye.
Sultan, rola dîrokî ya Îmam Xumeynî (RA) û rêberiya Îmam Xameneyî bilind kir û got: Berxwedan dest pê kir dema ku Îmam Xumeynî li Quds-e-Sarahê rabû, û piştî wî, ev al radestî rêberê jîr û mezin, parêzvanê Misilmanan, Ayetullah Xameneyî (Xweda wî hifz bikê) hate kirin; yê ku berpirsiyariya rûbirûbûna projeya Siyonîst-Amerîkî-Îsraîlî ya ji bo avakirina "Îsraîla Mezin" li herêmê ji destpêkê heta dawiyê girt ser xwe. Ew kesê ku li dijî plana veguherîna Rojhilata Navîn rawestiya bû, û ji vir em silavê li Îmam Xameneyî dikin; ewê ku ala berxwedanê bilind kir, ala cîhadê bilind kir, û qîrîna cîhadê qêriya; nemaze piştî ku Îsraîl û Amerîkayê êrîşî Îranê kirin û Komara Îslamî ya Îranê binpê kirin.
Cîgirê Serokê Yekîtiya Zanayên Şamê wiha domand: Em bawer dikin ku ev Îmamê mezin û ev rêberê mezin, bila Xwedê wî biparêze û bike alîkarê Umeta Îslamî, niha ji destpêkê heta dawiyê ala berxwedana Îslamî digire û rêberiya wê dike, da ku pêşî li pêşveçûna projeya Siyonîst bigire.
Ji ber vê sedemê, tevahiya cîhanê, digel Amerîka û Rojava, li dijî Komara Îslamî ya Îranê komplo kirin; û heta komek ji rêvebirên herêmî yên ku bi Îsraîlê re hevalbend bûn da ku li Îranê bixin.
Bi îşaretkirina pozîsyona Îranê wekî keleha yekem a cîhana Îslamî, wî got: Her çend her kes dizane ku Komara Îslamî ne tenê xwe diparêze, lê di heman demê de tevahiya Umeta Îslamî jî diparêze; ji ber ku Îsraîl û hevalbendên wê dixwazin Umeta Îslamî hilweşînin û dixwazin koloniya xwe ya mezin a Îsraîlê li herêmê ava bikin.
Sultan bi gotina dawî got: Ji vir, em silavan ji Îmam Xameneyî re dişînin; em silavan ji artêş û korpusa Îranê re dişînin; Û em silavê didin miletê hêja yê Îranê ji bo êrîşa wan a qehremanî ya li hember êrîşa Îsraîlê. Em silavê didin wan û ji wan re dibêjin ku pêşde biçin, ji ber ku çavê Xwedê li ser we ye. Em bi we re ne, dilê me bi we re ye, hemû dewlemendiya me bi we re ye. Jiyana me ji bo we, ji bo Îmamê me û ji bo vê artêş û korpusa Îslamî ya mezin ku Umeta Îslamî diparêze, tê feda kirin. Bila Xwedê vê komarê di rêberiya wê, gel, artêş û korpusa wê de pîroz bike. Û bila Xwedê li her kesî pîroz bike û rehma xwe li her kesî bike.
