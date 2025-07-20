  1. Home
Cemîl Bayik: Ew kesên ku çekên wan hatine şewitandin û vegeriyane çiyayan, cihê wan li Tirkiyeyê nîne

20 July 2025 - 12:10
News ID: 1709738
Hevserokê KJKê Cemîl Bayik gotegotên çekdarkirina PKKê li Duhok û Hewlêrê wek "gotinên vala" bi nav kir û got ku heta ku Tirkiye gav neavêje û şertên wan bicîh neyne, "ne mimkûn e" ku komeke din a PKKê ji bo çekdarkirinê were destnîşankirin.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Ev raporta ku di hevpeyvînekê de bi Stêr TV re hatibû kirin, Cemîl Bayik, serokê Konseya Rêveberiya Koma Karkerên Kurdistanê (PKK), serê xwe daye pêdivî ji guhertinên qanûnî û siyasî li Tirkiyeyê ji bo çareserkirina pirsgirêka kurd. Bayik girêdayî têkiliya ragirtina çekan ji aliyê PKKê û rewşa Abdullah Ocalan (serokê girtî yê PKK) dike û dibêje ku tenê Ocalan dikare fermanê ragirtina çekan bide.

Xalên Sereke yên Raportê:

1. Pêdivî bi guhertinên qanûnî û siyasî: 

   - Bayik dibêje ku Tirkiye divê şert û merc û qanûnên li ser Ocalan biguherîne û rêyê ji bo têkiliyeke azad û çalakiyeke siyasî veke da ku pêvajoya çareseriyê dest pê bike.

2. Rola Ocalan û ragirtina çekan:

   - Bayik dibêje ku ragirtina çekan ji aliyê hêzên PKKê li ser bangewaziya Ocalan bûye û "ew ji bo me bingeh e."

3. Rexne li Tirkiyeyê û Erdogan: 

   - Bayik rexneyê li ser serok Erdogan dike ku berdewam e li pey bikaranîna terma "Tirkiyeya bê teror" lê qebûl nake ku pirsgirêka kurd heye. 

   - Ew bala xwe dide ser ku Tirkiye komîsyoneke taybet ji bo çareserkirina pirsgirêka kurd ava nekiriye, ku Ocalan berê pêdivî bi vê kiribû.

4. Vegerîna çekdaran çiyayê: 

   - Bayik dibêje ku çekdarên berê yên PKKê ku çekên xwe şewitandine, bê guhertinên qanûnî nikarin herin nav civaka Tirkiyeyê, ji ber ku ji bo wan erdê qanûnî û civakî tune.

Peyama Sereke ya Bayik:

- Heke Tirkiye dixwaze pirsgirêka kurd were çareser kirin, divê guhertinên qanûnî û siyasî pêk bîne û rêyê ji bo çalakiyeke siyasî ya azad veke. 

- Bê pejirandina mafên kurdan û guhertinên rastîn, çareserkirin mimkin nîne.

Ev gotar nîşan dide ku PKK çareserkirina pirsgirêka kurd bi Tirkiyeyê bi guhertinên qanûnî û siyasî ve girê dide û bal dike ser têkiliya navbera ragirtina çekan û rewşa Ocalan.

