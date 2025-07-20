Aştî di navbera Erdogan û kurdan de, heke were ser

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Raporta Ajansa Nûçeyan Mêhr: Dawîbûna 40 Sal Şerê PKKê û Tirkiyeyê
Piştî 40 sal şerê xwînî di navbera Tirkiyeyê û PKKê de, nîşaneyên dawîbûna yek ji dirêjtirîn û tevlihevtirîn krîzên Rojhilata Navîn xuya bûne. Fermana Abdullah Ocalan ji bo rakirina PKKê û xwestina bêpêşeng a Erdogan ji bo gotûbêj û hevkarî bi hêzên kurdî, ne tenê siyaseta navxweyî ya Tirkiyeyê guherand, belkû bandorek kûr li ser pêşeroja kurdan li Iraq, Sûriye û hemû herêmê hebû.
Çekdanîna PKKê: Gava Sembolîk a Aştiyê
Hêzên PKKê di merasîmeke çekdanî ya fermî li Silêmaniyê de çekên xwe danîn. Serokên PKKê gotin: "Em bi xweşî û hişyarî çekên xwe radikin. Ev gava yekgirtî ji bo serkeftina aştiyê û avakirina civakeke dîplomatîk e."
Guherîna Dîrokî ya Ocalan
Ev guherîn bi fermana Abdullah Ocalan, damezrîner û rêberê PKKê, hate kirin. Ocalan, ku ji sala 1999an ve li zîndana Îmraliyê ye, fermana rakirina PKKê da û ragihand ku pêşeroja tevgera kurdî di çarçoveya demokrasiya Tirkiyeyê de tê pênasekirin, ne serxwebûn an jî veqetiyan.
Hevkariya Nediyar a Erdogan bi Kurdan re
Piştî vê guherînê, pêvajoya çekdanî bi awayekî bêpêşeng pêşve çû. Erdogan ragihand ku *"Ji bo pejirandina qanûna tevahî ya aştiyê, em amade ne ku bi qanûndanêrên kurd re hevkarî bikin."* Ev yek ji aliyê Erdogan ve nayê hêvîkirin bû.
Vegerîna Şer û Dubare Pênasekirina Siyasetê
Piştî têkçûna aştiyê ya berê, PKKê bal kişand ser şerê bajarî. Hikûmeta Erdogan jî bi tepeserkirina tund û operasyonên leşkerî bersiv da: Destkeftina giştî ya siyasetmedarên kurd, derbaskirina şaredarên kurd û operasyonên leşkerî yên bi drone û teknolojiya pêşketî.
Bandora Şerê Xezze û Vegerîna Maseya Gotûbêjê
Êrîşên Îsraêlê li ser Gaza, bi awayekî nerastûrast bandor li têkiliyên Enqere û kurdan kir. Tirkiye ji ber metirsiya "vebûna Îsraêlê di nav komeleyên kurdî de" nerîtî bû. Ev nerîtî bû sedema ku hikûmeta Erdogan hewildanên xwe yên gotûbêjê bi Ocalan re zêde bike.
Ocalan jî di bersiva nerîtîyên Erdogan de got ku *"Ez naxwazim PKK bibe alavê hêzên nûnertî yên Îsraêlê di pêşbaziyên herêmî de."
Tirkiye di Pêvajoya Pergala Herêmî ya Nû de
Dawîbûna şerê bi PKKê, bendên li ser Tirkiyeyê vekir da ku rêyên bazirganiyê yên wek Koridora Gelişê ya Iraqê ji bo Kendava Erebî veke. Rêbaza bazirganiyê ji Sûriyeyê dikare vebe û herêmên şeravê ji bo veqebûna sermiyandan û turîzmê biguherîne.
Erdogan herwiha ev serkeftin ji bo armancên siyasî yên navxweyî bikar tîne. Bi kontrolkirina nerazîbûna kurdan ji ber destkeftina Ekrem Imamoglu û 16 şaredarên HDPê, xwest ku bi Partiya Demokratîk (DEM Parti) re gotûbêjê bike.
Erdogan soz da ku "Ew partiyên kurdî wek hêzekî qanûnî pejirîne û piştgirî bike, da ku beşdarî reforma destûrî bibin û rê li ber serokkomariya xwe ya careke din veke."
Pêşerojek Bêşer?
Ji bo kurdan, niha deriyek vebûye ji bo zêdetir mafên çandî, veberhênana aborî li herêmên kurdî û îhtimala vegera ewlehiya hêzên berê yên PKKê bo civaka Tirkiyeyê. Ji bo cara yekem piştî çendîn dehsalan, asoya aştiyê û aramî ne tenê li Tirkiyeyê, belkû li seranserê herêmên kurdî ji Sûriyê heta Iraqê xuya bûye.
