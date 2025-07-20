Eraqçî: Sê welatên Ewrûpeyî mafê xwedîtirî ya ji ber qedexe-yekê ku wan li berî ve girêdayî nebûn, tunin bixebitin.

Rapora Agentîya Nûçeyan ya Navneteweyî ya Ehl-ubeytê (s.x) - ABNA -Seyîd Abas Eraqçî, Wezîrê Derve ya Komarî Îslamî ya Îranê, di vê babetê de di torê civakî ya X (Twitter) de nivîstekî weşand:
Di nameyekê ku ji bo Antonio Guterres, Serokê Giştî ya Yekîtiya Neteweyên Yekbûyî, Serokê Encûmena Ewlekarî, Kaya Kallas, Nûnerê Bilind a Yekîtiya Ewropayê, û endamên Encûmena Ewlekarî hatî şandin, wî şirove kir ka çima sê welatên Ewrûpeyî mafê qanûnî, siyasî û êdîtiyê ya bikaranîna mekanîzma Brîtoniyê (mechanism of snapback) û Qedexeya 2231 yê Encûmena Ewlekarî (ya sala 2015) tunin hene.
Wê zêde kir: Sê welatên Ewrûpeyî (E3) bi kiryar û peymanên xwe — wekî piştgirîya siyasî û materyalî ji tecavuzên nexweş û neqanûnî ya dawî yê hukûmeta Îsraêl û Dewletên Yekbûyî; şikêstina bingehên bingehîn yên Brîtoniyê; û her weha têkçûna berdewam û dirêj a berdewam li pêvajoyên xwe — bi rastî rûmeta xwe wekî “beşdar” di Brîtoniyê de wenda kirine. Ji ber vê yekê, her ceribandinê yên wan ji bo vegerandina qedexeyên betalkirî ya Encûmena Ewlekarî, bêrûmet e û ji aliyê qanûnî ve bêpêwîst e.
Vî diplomatê bilindrankirî ya Komarî Îslamî ya Îranê jî bêyan kir: Îran di bersiva derketina yek alî ya Dewletên Yekbûyî ji Brîtoniyê de, di destpêka xwe de hemû mekanîzmên çareseriyê yên peywendîdar li peymana têkildar bi qelew bikin û paşê bi hêvîyê hêjmarî, çalakiyên xwe yên cihê girêdanê li gorî bende 36 yê Brîtoniyê dest pê kir. Di vê rêza de, Îran hewlên mezin da ku endamên mayîndari li peymanê bindest bikin ku vegerê neçînin. Lê belê, sê welatên Ewrûpeyî (E3) ne tenê ku ji peymanên xwe re girêdayî nebin, lê her weha bi şewqî di pêvajoya siyaseta “presîna herî zêde” yê Dewletên Yekbûyî beşdar bûn û nêzîkî de di tecavuzekî li dijî gelê me de rol lîstin. Lîstikvanên ku wê tariqa heyî ne, qet nikarin da’vayê “xwenda baş” bikin.
Wî bi daxuyanî ku sê welatên Ewrûpeyî nekarin û ne divê destê wan were dayîn ku bi xwedîtiriyê ji qedexeyê ku xwe jî li ser wê nebin, rûmeta Encûmena Ewlekarî ya Yekîtiya Neteweyên Yekbûyî binirxînin, got: Ew divê di heman şêweya ku di nameya xwe ya 20 Tebaxa 2020 ji Dewletên Yekbûyî re şandine, bixebitin: “Divê ji her kiryarê ku hînkeriya bilind a li Encûmena Ewlekarî dike an jî bandora nebaş a girîng li karên wê tê berdan, dûr bimînin.”
Eraqçî di dawiyê nivîsara xwe de di torê civakî ya X de jî zêde kir: Wek ku di nameya xwe de bal da, Îran nîşan da ku dikare bi her ceribandina [teqezkirina şermezar an jî “karê nebaş” wek wê gotinê] dûr be, lê her dem amade bû ku bi diplo masîk û bi bingehê xwenda baş re bersivê de.
.............................
/Dawiya peyamê
Etîket
Seyîd Ebas Eraqçî
Sê welatên Ewrûpeyî
Çareserî(Qedexe)
Mekanîzmaya tetikandinê (Maşe) (Snapback)
Your Comment