"Civata şîayan a Malezya yek 'Kamil ' li welatê xwe pêk anîye"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-— ABNA — Mamosta Muhammed Kamil Zoheyrî ji welatê Malezya ye, ku li herêma Selangor, li derveyî Kuala Lampur dijî. Ew serperesta civaka sivîl a Şîayê Îmamiyê li Malezya û derhênerê Navenda al‑Rizâ (s.x) ye — navendeke temamî û pêk têk çalakî li qada çandî, zanistî, xeyriyeye û aborî.
Wî zêde ji heft sal li Qom û Îsfahan li balgirîya dersên hawzayî bû û piştî wê roja, bo xizmeta pîrêja Ehl-ul Beytê (s.x), vegerîye cîhê jiyana xwe.
Mamosta Muhammed Kamil Zehîrî di gotûbêjeekê de bi reporterê ABNA re li ser çalakî û şerîketên Şîayanê wê welêt şirove kiriye.
ABNA: Di nimûneyê ragihandinan de govend dikin ku hukûmeta Malezya di du deh salên dawî de li ser Şîayan baldarî kiriye; sedema vê baldarîyê çi bû?
Gelek sedeman heye, herî zêde ji derveyî ye; wek çalakiyeta selefiyan û koma takfîrîyan. Hinek caran meseleya aborî jî li vê rewş ne bi tenê bû.
Malezya têkiliyên aborî bi hin welatan, wek Arabî Saudiya pêwistiya hebû, ku wisa wate kir ku wê hatû û di bin bîtûr de desterî di ser Şîayan dane. Rastîya xof ji vir derket ku Malezya dikare bi Îranê zêde nêzîk bibe, û ev bû sedema presiyan. Di sala 2010-an de jî li navenda me gelek hecûmên pêşketî çêbû.
ABNA: Ev hecûmên ji hêla hukûmeta Malezya hatin an ji hêla koma?
Modela hukûmeta Malezya ev e ku hukûmeta federalê li ser hemû Malezya hukm dide, û her yek ji 14 herêmê hukûmeta xwe yên cûda hene. 9 herêma wan rexî ye (şah) û herî mayîndekî dewlet — serokatên xwe yên dînî jî hene. Di van 9 herêmên şahanî de, şah karên dînî dom dike, wisa serokê dînî jî tê hesibandin, û her yek ji wan şahan yek mufti hêye ku bo karên dînî kar dike. Ev desteya dînî her yek ji wan yek koma hêzên nêzîx‑erzan a xwe yên cûda hene — di navê nehişandina batilê — ku ew demê hemû têra me ya îmkanên çalakîyan giran dikin.
Hinek jî departemanta karên İslami ya herêmî hene. Ev departeman li hemû herêmên fermana forbuna Şîayê da.
ABNA: Ev hecûm çawa bû? Mêriv dikare zêde bibêje?
Destpêka wan hejmar zêde bû ku rojeke koma çalak 30 kesî, malê min girt û gûn bilind kir. Ew hîsdikin ku heywanên mezin bin — ma tu garezalê mercê me heye; têdîr mehûran têbirînin û hemû cîhan lê digerin. Wate ya ku têgihiştina çewt heta ev astê hat. Piştî wê, dema ku tê kontrol kirin, bin xêrkirin û dibêjin "em xizmetkar in, em fermana da ku vê emrê bikin!"
Di yek rewşê de telefonê min kişandine bo tazîya daneyên (data) — ku hevokên qanûnî bûn — û heta niha wî vegere nake. Belê em kartê simê xwe ji navê vî têlefona birîstin û parastin.
ABNA: Forbuna Şîayê çi wan tiştan dît?
Li gorî forbunê, em mafê dixistin çalakiyêkî birîndar nabe û jî mafê çapkirin û weşandinê kitab tune bû. Belê forbûnekî zêde bû — teqrîben bîst tişt hatin mention kirin. Rastî bêhna em destnîşan kirin wek "astraviyan" ji geleka rastî ya islami — wate nêrîna wan ku ne tekfîr dikin lê em ji bo wan wek komêk bêdeng û ya jêhatî nekin. Tenê mezhebê Şâfiî tê piştrast kirin.
ABNA: Mezheban din ên ahl‑i sunnet jî bin presyona?
Na, gelek bi wan tişt nabe. Tenê pirsgirêka wan bi Şîayan e. Forbunên tenê Şîayan hedef kiriye. Azadîya dînî li Malezya heye, lê tenê Şîayan di bin presyona ne.
ABNA: Di Malezya de mezheban û dînan din hene?
Budaîyan, Hindûyan, yew xewetiyan (tabiatgir), û mezheban din jî hene.
ABNA: Di vê rewşê de ceremoniya Şîayê çawa tê xebitîn?
Hemû dema ku em dikarin bê tensiyon çalakiyên nîşanî wekî anjirandin. Lê dema ku hês dikarin pirsgirêkê giran de bibînin, li gorî mercên şart û şertbazî, û siyaseta li gorî rewşa cîhanê ji bo sûretê re plan dikarin.
ABNA: Te hewl dane bo mafên Şîayan?
Ji destpêka vê girêdan û dîtinên 2010-an de ku presiyan zêde bûn — em bi hêz berdan. Çend carek jî avukat kirin da ku di dadgeha civakî (ne dînanî) de mafên xwe bibînin û ji wan kesan ku ser navendên me hecûm kirin şikâyet kirin. Em xwest ku guhertoyekekî lihevhatî, wek 30 milyon dolar, li ser wan berde — lê dadgeha kesî wî got ku ew nekarin wisa bicîh bikin; lê herî zêde cîhekarî bide heqê me — ku di encamê de hejmarê derbasdar zêde jiyana mezin bû.
Belê presiyona siyasî berbiya wê ku dosyaya me girtin û ne binihêrin. Tiştekî ajîb e: paşê jî me vegerandin ku jiyana me yên nebedewî, ku avukata wê jî bêmecelê. Lê em ji mafê xwe amadeyê bermala berdestkirin û her qasî beste. Çimkî tu çalakiyên me têkînin peymanên bingehîn yên welatê me ne bin; em li gorî qanûnan Malezya dixebitin û ji parastina erd û cîhana welatê xwe re daynin.
Em bi gelek referansên fermî têkilî hene: wek serokwezîr, rêveberên ewlekariya neteweyî, rêxistina mafên mirovan, û encûmena Endamên Neteweyên Yekbûyî nivîsandine — ku neteweyanê bêtêrate nekarin bê bêdengiyê bidin. Niha dema kesek bê sedem tê girtin, ji tiyara ew referansan tê qebûl nakin; belavokê dikanin wesa tu şîve tezanî jî nebêje tenê roja yek an du roja zêde tê bin girtî.
Di yek rewşê de li ser yek celebration-ê me hecûm çêbû û hemû kes girtin. Ji bo hemû tecrubeyên berê, du têlefon hebûn; yekê berdan, yê din hestiyan. Bi jî rojekî dem hema 10 deqîqe berdan, carekî re bi wan neteweyên nûçeyan, OM, yên neteweyî de têkilî kirin û çîrok bidin. Wisa hîstorya wê rojê derbasdar bû; li welatên cûda Şîayan li ber ambasadeyê protestoya wan kirin.
ABNA: Hûn têkilî bi Şîayan herêmên din ên Malezya hene?
Wek ku min got, hezaran 14 navenda İslami-ya Şîayan li herêmên cûda yên Malezya parastin û rêveberên navendên wan zêde ji xwendekaran hêwanên zanistî yên hawzayî ne, hûn di nav hev ne û têkilî hene.
Em komêkî hevpar ên piştgiriyê li civaka Şîayan heye; lê çalakîya hevpar yê me wek civaka Şîayan yên hin welatan din ne. Ji ber rewşa taybet ku me re dest nede, belavokê ji bo çalakîya vekirî zêdetir nehatî destûrkirdin.
Em fermî ji hukûmet re ragihandine ku hejmarekê mezin a Şîayan hene ku dikare yek "civak" li welatê xwe pêk bîne. Demê ku hûn dixwestin em girtin, ji bo me gotin "komê Şîa" bikar anîn; em ew dem ragihandine ku Şîayan li Malezya ne "kom", lê "civak" in — û divê bi navê civakê bo me hukmê dadgirî were çêkirin.
ABNA: Derbarê gazîkarîya medyayê dewleta navê Şîayan wê roje çawa bû?
Destpêka hevxistinê de, şerê medyayî gelek balkêş bû ji ber Şîayan; wekî ku sernav û tişta serê nûçeyan û rojnameyan her dem xebata têr û gihiştinê ji grûba Şîayê destnîşan dike û wî wek şan bo hukûmet tê teswîr kirin. Li gel xelk xwe ragihandin ku Şîayan "xwena ahl‑i sunnet" bêne re îzin! Rastîya wan ev e ku medyayê Şîayan wek koma takfîrî, terrorism û barê şiddet tê nivîsîn û zêdetir ji 10 tîpîhana tê def kirin li ser rûpela pêşîn a rojnameyan. Paşê jî rojnameyên domdar ên welatî an jî navneteweyî hewl da ku bi me û Şîayanên din yên cîhanê werin civîn.
ABNA: Armanca van gotûbêjan çi bû?
Hin bi armanca niştendin û wekî yek beşê ya şerê medyayê bûn. Hin jî hewl dan ku rastî bizanin çi ye – bo ku bi gavên nêzîk fêm bikin ka çi têkildarî ye.
ABNA: Têkilî van gotûbêjan ji we re çawa bû? baş an nebaş?
Fermana nebaş a mirovî bosbûnîya wan, bi deyîn û şûndekên me re gelek wekî nozin bû; dema davetên me rasthat li gel xelkê deşerînin û nêrîna wan rastûrov a mezin bûn. Jî civakê welekariya ewlekariyê u rehnasên wan re wisa dengê wan hêdî‑hêdî rabûn. Şiddeta destpêkê jî hîn tune.
ABNA: Têkilîya civaka Şîayê bi ahl‑i sunnet çawa ye?
Li destpêka wan, halkê Malezyayê zêde bi tesîra medyayên dijwar têkilî dibûn. Hêzên amniyetê jî kontrol û teftîşa me dikin. Çimkî ew terorîzmê têkildar kiriye — ji Şîayan re tirs çedikirin b! Lê bi hewlên me ew têkilî hate baştir kirin û rastî gelek kesan de hatiye.
