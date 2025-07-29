Serokê Partiya 'Lihevhatina Neteweyî' ya Misrê di hevpeyvînekê de got: Dadgeha Laheyê Mizgefta Eqsayê wekî mîratek îslamî nas kir

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Gava ku Xezze di nav trajediyeke mezin a mirovahiyê de dimîne, pirsgirêkên giring li ser qanûnên navneteweyî û erkên dezgehên cîhanî tên pêşkêşkirin"*
Di dema ku Xeze di bin êriş û blokadê de dimîne û trajediyeke mezin dijî, pirsên sereke li ser bandora qanûnên navneteweyî û erkên dezgehên wek Neteweyên Yekbûyî (NY) ji bo parastina mafên gelê Filistîn tên pêşkêşkirin. Her çend NY û Konseya Ewlekariyê bi daxuyaniya xwe erkdar in ku aşitî û emnîyetê biparêzin, lê dîsa jî dîna me bêhêziya dewletan di beramberî krîmên şer û şikandina mafên mirovan e.
"Mihemed Mehmûd Refet", siyasetmedar û parêzerê Misrî, bi bal kişandina biryara Dadgeha Navneteweyî ya Dadê ya sed sal berê li ser Mizgefta Eqsa, girîngiya peywendiyên qanûnî û biryarekê fermî ji aliyê dewletên ereb û misilman ve şîrove kir.
Serokê Partiya "Lihevhatina Neteweyî" ya Misrê di hevpeyvînekê de bi AJNA re got:
"Ji bo ku cîhan dengê me bibihîze, divê em li ser mafê xwe yek bibin û bi hemû hêz li hemberî cîhanê rawestin. Qanûnên navneteweyî hene, lê heke dewletan wan bêpar bin, divê serokên wan ceza bibînin. Heke ev neyê kirin, cîhan dê bikeve nav anarşiyê û dewletên dagîrker bêyî bersivdariyê xirabî bikin."
Wî her wiha zêde kir:
"NY, wek mezin rêxistina navneteweyî, di beşa 7em de destûr dide Konseya Ewlekariyê ku ji bo rawestandina êrişan hêz bikar bîne. Lê Konseya Ewlekariyê ji ber veto ya 5+1 dewletan nikare çalakî bike." Bîrhatina biryara Dadgeha Laheyê:
Refet got: "Sed sal berê, Dadgeha Navneteweyî biryar da ku Mizgefta Eqsa mîrateke misilmanan e, ne cihûyan. Lê misilman û ereb vê biryarê neşandin û neparêzin, ta ku îsraîlî bi awayekî bêyî berxwedan mizgeft dagir kirin."
Bangkirina yekîtiyê û peywirdariya qanûnî:
"Divê hemû dewletên ereb û misilman li ser biryarên dadgehên navneteweyî û mafê xwe yê dîrokî sekinin û li Dijî Krîmen Navneteweyî (ICC) doz bikin. Maf bêyî hêz winda dibe."
Rextkirin ji hêzdaran û rolê Îranê:
"Çawa Netenyahû dikare hemû misilman û ereban bêhêz bike, gelê me bikuje, û cîhan temaşe bike? Ma gelê me ji hêz ketiye, an jî hêzdarên me bi dewletên dagîrker re hevkarî dikin? Îran nimûneyek e, lê ne divê tenê be."
Daxwaza ji medyayê:
"Medya divê dîrok û rastiyên dînî ji nû ve bide nasîn, her çend hêzdar bêpar bin jî. Îran wek nimûneyek e ji bo mirovên azad û dilsoz."
Serokê Partiya 'Lihevhatina Neteweyî' ya Misrê di hevpeyvînekê de got: Dadgeha Laheyê Mizgefta Eqsayê wekî mîratek îslamî nas kir
Muhammed Mehmûd Rifaat, çalakvanê siyasî û parêzerê Misrî, tekez kir ku Dadgeha Navneteweyî ya Dadê zêdetirî sed sal berê biryar da ku Misilmanên li Mizgefta Eqsayê di berjewendiya wan de ne.
