Wazîrê Karên Derveyî yê Iraqî: "Nikare bi zorê çekên Hêzên Hêzên Gel (PMF) û Hizbullahê yê Libnanê werin kişandin"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Cîgirê Serokwezîr û Wazîrê Karên Derveyî yê Iraqê Fuad Huseyn, roja yekşemê (17ê Tebax 2025) pejirand ku ‘Hikûmeta Iraqê nikare bi zorê çekên Hêzên Hêzên Gel (PMF) bigire.’
Huseyn di hevpeyvîneke televizyonî de got: ‘Divê hikûmeta Bexdayê li hemberî Herêma Kurdistanê desentralîzasyon (bêmerkeziyet) bi cih bîne. Pêdivî ye ku bûdçeya Herêmê bê teslîm kirina Herêmê û ew xwe bi çavkaniyên xwe birêve bibe.’
Zêde kir: ‘Divê qanûnên ku mafên di destûrê de hatine diyarkirin bi awayekî fermî bêne pejirandin û sepandin.’ Ji vê yekê re îşaret kir ku ‘Demê pêşkêşkirina qanûna Hêzên Hêzên Gel çewt bû.’
Huseyn diyar kir: ‘Di Lîbnanê de jî, tenê bi danûstandinê dikare çekên Hizbullahê werin kişandin. Her wisa, hikûmeta Iraqê jî nikare bi zorê çekên Hêzên Hêzên Gel bigire.’
Ew şirove kir: ‘Sûrî jî nikarin ji bin desthilata ‘yek mêrekî’ derkevin û bikevin bin desthilata ‘yek mêrekî din’. Pirsgirêka sereke merkeziyetiya birêvebirî ye. Ji ber vê yekê, çareserî desentralîzasyon e.’ Huseyn îşaret kir ku ‘Dê hilbijartinên Iraqê di dema xwe de bêne celeb kirin û bêguman dê guhertin çêbibe.’"
