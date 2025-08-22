Medyaya Îbranî: Peymana ewlehiyê di navbera Girên Colanî û Îsraîlê de nêzîk e

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X)-ABNA- Tîma medyayî ya Îsraîlê ragihand ku hikûmeta Colanî û rejîma Siyonîst pêşveçûnek girîng ber bi îmzekirina peymanek ewlehiyê ve avêtine, her çend hin xalên nakokî hîn jî mane.
Li gorî çavkaniyên nenas ên Sûrî, nêzîkî ji sedî 80ê axên ewlehiyê li hev kirine, lê hin nakokî hîn jî mane; ya herî girîng daxwaza Îsraîlê ye ku hêzên xwe li çend xalên stratejîk ên di hundirê Sûriyeyê de, di nav de stasyona radarê ya li Cebel el-Şêx û girê sereke li Quneytrayê bihêle.
Çavkaniyan eşkere kirin ku serokê hikûmeta demkî ya Sûriyeyê, Ebû Mihemed Colanî, nûnerekî nû li Neteweyên Yekbûyî destnîşan kiriye da ku danûstandinan bi aliyê Îsraîlî-Amerîkî re bi rê ve bibe, danûstandinên ku dê di beriya civînek dîrokî ya li Waşingtonê di dawiya Îlonê de pêk werin.
Medyaya Îsraîlê ragihand ku nûçeya peymanên ewlehiyê yên gengaz ên di navbera Sûriye û Îsraîlê de, ku bi navbeynkariya Serokê Amerîkayê Donald Trump hatine kirin, pêşgotinek neasayî ye ji bo Xelata Aştiyê ya Nobelê ku ew lê digere.
Di çend demjimêrên borî de, gelek malper û kanalên televîzyonê yên Îsraîlî raporên ku ji rayedarên payebilind ên Sûriyê hatine girtin, ji nû ve weşandine, ku dibêjin piştî axaftina yekem a Golanî li Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî, dibe ku di 25ê Îlonê de peymanek ewlehiyê di navbera Şam û Tel Avîvê de were îmzekirin.
Li gorî van raporan, peymana gengaz dê bi mijarên ewlehiyê û kêmkirina rageşiyê di navbera her du welatan de sînordar be, û di demek nêzîk de tu nûçeyek ji peymanek aştiyê ya berfireh tune.
Çavkaniyên agahdar her wiha destnîşan kirin ku encamên erênî yên civîna di navbera Esed el-Şeybanî û Ron Dermer de li Parîsê, bi piştgiriya Dewletên Yekbûyî, beşdarî xurtkirina atmosfera erênî ji bo civîna pêşerojê ya di navbera Ebû Mihemed Colanî û Benyamin Netanyahu de li Waşingtonê bûne.
