Termê(laşê) zilamekî şîe yê Sûrî li herêma Zeynebiye ya Şamê piştî girtinê hate dîtin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (S.X) - ABNA - li herêma Zeynebiye ya li derdora Şamê bûyerek nû ya kuştinê çêbû, ku li rêze bûyerên bi vî rengî yên di hefteyên dawî de zêde bûye.
Li gorî vê raporê, cenazeyê zilamekî çil salî, zewicî û bavê pênc zarokan, ji bajarê Şîe El-Zehra yê li derdora parêzgeha Helebê, li nêzî bajarê Kiswah li derdora Şamê hat dîtin.
Zilamê ku bi wesayîta xwe li herêma Zeynebiye ya Şamê rêwiyan dibir, herî dawî li benzînxaneyek bi navê "Ko' El-Sudanî" wesayîta xwe sotemenî dikir hat dîtin.
Li gorî çavkaniyên herêmî, kamyonetek ku hêzên ewlehiyê yên hikûmeta Colanî hildigirt li heman cihî rawestiya û ew girt, piştî ku têkiliya bi wî re bi tevahî hat qutkirin.
Piştî ku çûn qereqola polîsan û rapora kesekî winda tomar kirin, malbata wî rastî wêneyekî cenazeyekî hat ku li herêma Kiswahê hatibû dîtin, û piştî lêkolînê, hat destnîşankirin ku ew aîdî wî ye.
Bûyerê di nav niştecihên herêma Zeynebiye ya Şamê de pêleke fikar û hêrsê derxistiye holê, û mirovan fikarên xwe li ser belavbûna bêewlehiyê û berdewamiya zincîra sûcan li vê herêmê anîne ziman.
