Bersiva serokê Rêxistina Dar El-Quran a li hemberî xirabkirina Qur'anê ji aliyê namzetekî ji bo hilbijartinên Emrîka

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (s.x) -ABNA- Hocat-ul-Îslam Elî Taghizadeh, serokê rêxistina Dar-ul Quran El-Kerîm, bi belavkirina peyamekê bertek nîşanî bêrûmetkirina Qur'anê ji aliyê namzedê Kongresa Amerîkayê ve da.
Nivîsa vê peyamê wiha ye:
Bi navê Xwedayê Dilovan û Dilovîn
"Ma ew nizanin ku her kesê ku li dijî Xwedê û Pêxemberê Wî derkeve, ji bo wî agirê Cehenemê heye, ew ê hetahetayê lê bimîne? Ev şerma mezin e." (Et-Tewbe: 63)
Sûcê tirsnak ê heqaretkirin û şewitandina Qur'ana Pîroz ji aliyê namzedekî hilbijartinên Kongresa Amerîkayê yên pêşerojê ve, ku bi dirûşmeya tunekirina hebûna Îslamê li eyaleta Teksasê hate kirin, careke din rûyê rastîn ê Îslamofobiyê eşkere kir. Vî kesê alîgir Misilmanan bi dagirkirina erdên Xiristiyanan bi îdiayên derew tawanbar kir; îdiayên ku ji nefretkirina rastiya îlahî û serhişkiya li dijî baweriyên du milyar Misilmanan li cîhanê derdikevin.
Ji roja ku Quran ji dilê Pêxemberê Pîroz (S.X) re hatiye şandin, dijminan her tim hewl dane ku ronahiya rêberiyê vemirînin; ji şerên xwînî bigire heya xirabkirin û şerê medyayê yê nerm. Lêbelê, ew qet bi ser neketin, ji ber ku "ew dixwazin ronahiya Xwedê vemirînin, û Xwedê dê ronahiya xwe temam bike, her çend kafir jê nefret bikin jî" (Sûreya El-Saff: 8). Îro, Qurana Pîroz di dilê miletan de ji her demê bêtir bi awayekî zelal û bi bandor dibiriqe û Umeta Îslamî şiyar kiriye.
Ev dijminatî ne nû ne; Qurana Pîroz bi zelalî gotiye: "Ne Cihû û ne jî Xiristiyan dê ji te razî nebin heya ku tu li dû ola wan neçî" (El-Beqere: 120). Ango, Cihû û Xiristiyanên rêbir dê dijminatiya xwe rawestînin heya ku Misilmanan neçar nekin ku bi tevahî teslîm bibin. Ev rastiyek dîrokî û ebedî ye ku îro di tevgera hêzên serbilind de, nemaze Amerîka û rejîma Siyonîst, bi zelalî tê dîtin.
Ev kiryara şermok ji her demê bêtir hewcedariya yekîtîyê di navbera Umeta Îslamî de tîne bîra me. Qurana Pîroz ferman dike: "Û hemû bi hev re xwe bi têla Xwedê ve girêdin û ji hev neqetin" (Alî Îmran: 103); yanî, xwe bi têla Xwedê ve girêdin û ji her dubendiyê dûr bisekinin, tenê rêya serketina li ser komployên dijminan e. Di êvara Hefteya Yekîtîyê de, divê hemû Misilmanên cîhanê bi pabendbûna bi Quran û jiyana Pêxemberê Pîroz (S.X) re rêzên xwe bikin yek û planên dijî-Îslamîstan pûç bikin.
Ev rastiya ku Quran di danasîna neteweya Îslamî de nîşan daye: "Muhemmed Pêxemberê Xwedê ye, û yên bi wî re li dijî kafiran hişk in, di nav xwe de dilovan in" (Fet'h: 29); yanî, hişkî û sebir li dijî dijminan û dilovanî û biratî di navbera bawermendan de. Ev Yekîtîya_Pîroz heman mertalê pola ye ku Rêberê Bilind ê Şoreşa Îslamî (Xwedê wî biparêze) bi berdewamî tekez kiriye, û ew dikare bibe astengiyek bi bandor li dijî êrîşên çandî, siyasî û olî yên dijminan.
..............................
Dawiya peyamê/
