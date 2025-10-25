Hîlek û Rêbazên Dijî “Xezeb û Teqez” di Ronahiyê Nivîsên Qur’anî de

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)-ABNA-Hîlek û Rêbazên Qur’anî yên Dijî Xezeb û Teqez
Destpêk
Xezeb û teqez ji hêzên hisî û derûnî yên mirov in. Eger ew kontrol nebîn, dikarin xelatên giran li ser kes û cîranê wî bixin. Di şêweya jiyana Îslamî de, kontrolkirina xezeb ne tenê nasnamekê axlaqî ye, lê jî tê naskirin wek taybetmendiyekî girîng ji perhezkaran û îmanxwazan.
Qur’anê pîroz bi birêkûpêkê psikolojiyê mirov tê girtine û rêbazên xwende û rûhî pêşkêş dike ji bo kontrolkirina vê hisê xirab.
1. Nasîna Rêjeyên Xezebê (Xwedan-Hişyarî)
Gava em dixebitin li dijî xezeb, pêşî divê em wê nas bikin. Fêmkirin ku çi sedemên xezebê ne û çawa dikarin nîşaneyên xweş nedin, alîkar dike ku mirov bi aqil re têkoşîna xwe bidomîne.
Xezeb dikare ji tekebbir, hesed, xwe-parêzî an jî tirs çêbibe. Qur’an mirovê ferman dide ku xwe bi rûmetê xwe bigere û xwe muhasebe bike.
2. Tepeserkirina(peşya asabaniyetê girtin) Hêrs û Bexşandinê
Yek ji girîngtirîn rêbazên Qur’anî ji bo dijî xezeb ev e ku mirov xezebê xwe bixwe (kizmê xezeb).
Ev kar nîşanê hêza derûnî û serweriya nefse.
Yekî ku dikare xezebê xwe kontrol bike, di derbarê Xwedê de li ser asta bilind e.
Qur’an dibêje: "الَّذِینَ یُنفِقُونَ فِی السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْکَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ" (1)
"Ew ku di dewlemendî û neçarî de xerc dikin, û xezebê xwe dibin, û ji xeletiyên mirovan re lêborîn dikin; û Xwedê ji xweşbazên ewladê xweş hez dike."
(Âl Imran, 134)
Ev ayet diyar dike ku kizmê xezeb û lêborîn ji taybetmendiyên perhezkaran in û Xwedê ew mirovên bi-karîn hez dike.
3. Panah Xwestin ji Xwedê ji Şêtan
Xezeb gelek caran bi waswasên şêtanî tê. Ev waswaseyan mirov dikin ku bêfikir qise bike an karê xerab bike.
Qur’an dibêje: "وَإِمَّا یَنزَغَنَّکَ مِنَ الشَّیْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ" (2) "
"Û eger şêtan tu bi waswaseyê te girt, panah bixwaze ji Xwedê; ew bi rastî guhdar û zanînare."
(A‘râf, 200)
Ev ayet mirov ferman dide ku di wexta teqezê de, bi zikir û dua re ji Xwedê panah bixwaze, çimkî ev aramî û asayî dide dilê wî.
4. Sebr û Berxwedan
Sebr mifteha gelek taybetmendiyên axlaqî ye, û li dijî xezeb jî rolê sereke dike.
Berxwedan li hember renc, bêrêzî û bêadabîya kesên din, mirov dike ku ji karên giran û bêaqil dûr bibe.
Qur’an dibêje: "وَلَنَبْلُوَنَّکُم بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ" (3) "
"Û em ê bi tirs, birs, kêmîya mal û can û berheman we bihewldînin; lê, pişengî bide sebirxwazan."
(Baqara, 155)
Ev ayet nîşan dide ku sabr ne tenê ji bo renc e, lê jî dikare bibin rêbazekî kêrhatî di kontrolkirina xezebê de.
5. Lêborîn û Derbasbûn ji Xwedê
Yek ji hêzherîn rêbazên dijî xezeb ev e ku mirov ji yên ku li ser wî xerabî kirin re lêborîn bike.
Ev kar heye ku di destpêkê de qelew bixwaze, lê di dawiya da aramîya derûnî dide mirov û kin û adawetê ji dilê wî pak dike.
Qur’an dibêje: "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ" (4) "
"Lêborîn bigire, bi xweşî ferman bide, û ji cahilan dûr bimîne."
(A‘râf, 199)
Ev ayet bi rûmet dibêje ku lêborîn û dûrbûn ji meşîneyên bêaqil, rêya asayî û durî ji xezeb e.
6. Bîr û Zikirê Xwedê
Bîr û zikirê Xwedê sedema sereke ya aramîya dilan e.
Gava mirov bi Xwedê bifikire, ji waswasên şêtanî û hisên xerab derdikeve û asayî di dilê wî de radibe.
Qur’an dibêje: "الَّذِینَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِکْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ" (5) "
"Ew ku îman hildan û dilên wan bi zikirê Xwedê aram dibin; bi rastî, bi zikirê Xwedê dilan aram dibin."
(Ra‘d, 28)
Ev ayet diyar dike ku zikirê Xwedê sedemekî girîng e ji bo kontrol û tesellîya xezebê.
Encam
Xezeb û teqez ji cewherên derûnî yên mirov in ku dibe sedema têkoşîn û xerabî. Lê bi peywerên hikmetxwaz a Qur’anê pîroz, dikarin em wê hêzê nefsî bi aqil û îman kontrol bikin.
Kizmê xezeb, lêborîn, panah xwestin ji Xwedê, sebr û zikir, hemû ji fot û fenên Qur’anî ne ku ne tenê xezeb dikolin, lê jî mirovê digihin aramî, paqijî û perhezkarî.
Jêrîn:
1. Sureya Al-Imran/ayeta 134
2. Sureya Al-E'raf/ayeta 200
3. Sureya Al-Beqere/ayeta 155
4. Sureya Al-E'raf/ayeta 199
5. Sureya Al-Re'd/ayeta 28
Etîket
Hêrs û Kîn
Rêvebirina bi Hêrsê re
Rêvebirina bi Hêrsê re
.
Your Comment