Aramîya Sûnî (Hişa çekirî)di Serdemê Medyayê de bi bi paşguhkirina bîranîna Xwedê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)-ABNAAramîya Sûnî(Hişa çekirî) di Serdemê Medyayê de bi Leqeyê ji Bîra Xwedê
(Wêje: Elnaz Mosavî Yekta – Lêkolînerê Medya û Faza(Qada) Dijîtal)
1. Dunyayê Îro û Têvîya Ma’nayê
Dunya ya îro zêdetir ji her serdemê din teşneya ma’nayê ye. Mirovê nû, di nav kêleka agahiyan, xweşxuyiyan û torên civakî de, bi herî zêde derûnê xwe vala kirye û li her çavkaniyekê, ji çavkaniya wêhî (wahy) dûr bûye.
Di vê warê de, têgihiştinek bi navê “spîritûalîzmên sûnî” bi lez diherike û dixwaze xwe wekî alternatîfa ma’nayê rastîn a Xwedê nîşan bide.
Ev ma’nayetî, di dîmenê derve de aramî xuyang dike, lê di hundurê xwe de valaî û bêxwedî diqede.
2. Aramîya Rastîn li Bîra Xwedê ye
Qur’anê pîroz di ayetê 28 sûreyê Ra‘d de bi rêz dibêje: «أَلا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»
“Ew ku îman hildan û dilên wan bi bîra Xwedê aram dibin. Bi rastî, bi bîra Xwedê dilan aram dibin.”
Ev axaftinê nîşan dide ku rêya aramîya rastîn ne li hember waswasên “spîritûalîzmên psîkolojîk, bazirganî an şibhe-dînî” ye. Ew rêbazên nû mirov nizaninên ku Xwedê bibe ser navê jiyanê, lê mirov dikin serax û navenda her tiştê.
Ew têgihiştin sedema çêbûna xwe-parastiyê ya modern e — mirovê ku li derve pêşengî û dilsozî nîşan dide, lê di hundurê xwe de îman û ubûdiyetê ji dest da.
3. Ma’nayê Îslamî: Birêkûpêkî, Axlaqî û Mesûliyetdar
Di dîdara Îslamê de, ma’nayetî bi aqil, axlaq û mesûliyet girêdayî ye.
Imam Elî (s.x) dibêje:
“Ew ku difikire, ders dixe; ew ku ders dixe, dibîne; û ew ku dibîne, dike.”
Li vê nîqaşê de, ma’nayetî ne têgihiştinekî hisî ye û ne tajarubek ji ber destpêkê ji pîvanên xwewergirtî. Ew rêyekî ye bo afirandina mirovekî fêmkar, bînav û xebatkar.
4. Sedemên Hêzda ji Ma’nayên Sûnî(Hişa çekirî)
Çima ev ma’nayetî sûnî di civaka me de taybet di nav ciwanan de hez dikrin?
Sê sedem heye:
- Laşekirina nîşandanê rastîn a dîn û zindîkirina wê di jiyanê de,
- Krizayê ma’na di jiyana modern de,
- Tesîra zîrek û hêzekirî ya medyayên cîhanî ku “aramîya sekûlar” tê de pêşkêş dikin.
Medya bi wêneyan, film, podcast û torên civakî, peymanên wek “enerjîya pozîtîf”, “kâ’inat”, “hêza hundurî” û “fîkrê xo” wekî alternatîfa Xwedê û dua pêşniyar dikin.
Ciwan û xwendekarên me di hemberî vê berfê ya motivasyonî de têkilîyên pêşkeftî, lê bê îman û bêtaqwa dibin.
Ev rewş, têkoşînek girîng ji bo dîn û çandê afirîye: rêveberiya têkiliya navbera medya û ma’nayetî.
5. Medyayê bi Weqfa Qur’anî Bikar Bînin
Ew şiklên medyayî heye ku dikarin bibe sedema vegerê bo ma’nayê rastîn:
- afirandina podcastên fikrî û têfîkirî li ser ayetan,
- belgefilmên ma’rifetî li ser silsîla û teqwa,
- hikayên wêneyî ji jiyana îmanxwazan,
- û kampanyayên dijîtal li ser zikir û karê baş.
Divê naverokên dînî bi şêweya cîhanî, hunerî û zindî nîşan bidin, ne bi fetweya qesîr û xûşk. Ciwanên îro zimanekê dixwazin ku wan fêm bike, ne tenê wan weşîne.
Heke mefhumên Qur’anî bi zimanê huner û medya pêşkêş bibin, ev ma’nayetî sûnî xwe bi xwe jî rûmetê wê dadin.
6. Mebesta Dawî: Veger Bo Ma’nayê Rastîn
Bi wisa ku Qur’an dibêje: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ» (ابراهیم، ۴)
“Em ne hişyar neşandine xweşbazek ji her qewmê, magar bi zimanê xwe.” (Îbrahîm, 4)
Divê îro jî mefhumên ilahî bi zimanê nû û formatên medyayî bidin nîşan, da ku mêjûya ma’nayê rastîn bi ronahî zêde bibin.
Ev şerê di navbera ma’nayê rastîn û ma’nayê sûnî de, şerê çandî û civakî ye.
Rêwşa rojavayê bi medyayê xwe dixwaze mirovê “aram” lê “bêxwed” biafirîne؛ mirovê ku naxwaze, naxwaze adalet, û tenê razî ye bi xwe.
Lê ma’nayetîya Îslamî mirovê hişyar, elqadar û dîndar diafirîne؛ mirovê ku li dijî zûlm didestîne û aramîya xwe di bendehiya Xwedê de dîbine.
Rêya xelasî: Veger bo Qur’an, Ehlibeyt û aqilê îmanî.
Aramîya rastîn ne di “enerjîyên hundurî” an “xwe-fikrî” de ye، lê di bîra Xwedê û girêdana bi rastiya ewle de ye.
Heke em dînê bi çêhrayek zindî, aqilî û hêvîdar pêşkêş bikin، bazara spîritûalîzmên sûnî xwe bi xwe vedibîne.
