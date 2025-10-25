Rojnamegerê jinê ya şehîd a Filistînî, yek ji 7 Qehremanên Azadîya Rojnamegeriyê yên Cîhanê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)-ABNA-Di Kongreya Cîhanî ya 75emîn salvegera Enstîtuya Çapemeniyê ya Navneteweyî de, ku roja Înê li Viyanayê hate lidarxistin, enstîtuyê heft rojnamevan, tevî Daga, wekî şampiyonên cîhanê yên azadiya çapemeniyê da nasîn.
Şampiyonên azadiya çapemeniyê yên îsal ev in: Mezia Amaglobeli (Gurcistan), Martin Baron (Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê), Maryam Abu Dakah (Filistîn), Gustavo Goriti (Peru), Jimmy Lai (Hong Kong), Victoria Roshchina (Ukrayna) û Tesfalem Valdez (Etiyopya).
Ev xelatgir ji ber wêrektiya wan a li hember sansûr, propagandayê û makîneya şer hatin xelatkirin.
Scott Griffin, rêveberê rêveber ê enstîtuyê got, "Dema ku em salvegera 75emîn a Parastina Azadiya Çapemeniyê pîroz dikin, me biryar da ku heft rojnamevanên ku bi rastî wateya şampiyonê azadiya çapemeniyê û civatek rojnamevanan temsîl dikin ku di rûbirûbûna zextan de jêhatîbûn û biryardariyek berbiçav nîşan dane, xelat bikin." "Ev koma rojnamevan û dezgehên medyayê yên awarte gelek tişt hene ku ji me re fêr bikin ka em çawa daxwazên vê kêliya cîhanî ya heyî bicîh bînin û pêşeroja rojnamegeriya serbixwe şekil bidin."
Lucy Nicholson, derhênera wênekêşiyê ya AP, û Hadi Turfi, alîkarê edîtorê Independent Arab, xelat li ser navê Maryam Ebû Daqa qebûl kirin. Daqa dema ku şerê li Xezeyê dişopand, ji bo her du dezgehan serbixwe dixebitî.
Meryem Ebû Daqa ji bo dezgehên navneteweyî yên wekî AP û Independent Arab li ser wêraniya li Xezeyê rapor dabû. Ew di 25ê Tebaxê de dema ku bandorên êrîşên asmanî yên Îsraîlê li ser sivîlan belge dikir, hat kuştin.
Ew yek ji pênc rojnamevanên ku di êrîşeke nû ya Îsraîlê li ser Nexweşxaneya Nasser li Xan Yunis, başûrê Xezeyê de hatin kuştin bû.
Şerê Xezeyê zêdetirî 62,800 Filistînî kuştine, piraniya wan jin û zarok bûn, û jiyana bi sedan rojnamevanan girtiye.
