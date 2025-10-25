Berteka Erdogan li hember dirûşmeya azadiya Ocelan

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)-ABNA-Serokê Komara Tirkiyê, di dema vegerê xwe ji ser sêferê xwe li ser civîna ciwanên Partiya DEM li bajarê Amedê li 18ê Cotmehê de, ku di nav de tîrêke “Azad Abdullah Öcalan” hat kirin û hêzên polîs wekî dijmin hatin nas kirin, bi awayê tîr û zû nîşan da. Ew jî îşaret kir ku di Tirkiyê de tîrêkek li dijî polîs hatibû kirin û bê hêvî hatiye şikandin. Serokê Komara Tirkiyê got: “Dema ku bibînî ku ciwanên Partiya DEM rêpêvanî kirin û di nav de daxwaza azadiya Öcalan kirin û polîs wekî dijmin nas kirin, ez gelek zûr bûm.”
Di derbarê awayê xulqê Partiya DEM de wisa got: “Rastî ew e, ez wê şêweya xulqê qebûl nakim. Pêwîst e ku heta dawiya ev hefte, civîn û gotûbêjek li şandeya wan bikin.”
Erdogan jî got: “Tirkiyê bê terorîzm ne tenê ji bo feyda ya me ye, lê jî ji bo faydê Tirkiyê ye. Tirkiyê bê terorîzm feyda ye ji bo hemû kesan, Turk û Kurd jî. Lê ew ku li Amedê derketî bû, sebebê zûr bûna min û ez ji wê re nexweş bûm.”
