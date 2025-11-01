Nasandina Lîsteyên Hilbijartinê yên Herî Girîng ên Iraqê-3 Hilbijartinên Iraqê | Hevpeymaniya Iraqê ji bo Iraqek Bi Hêztir; Şêweyek Nû ya Rûyên Kevneş

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x)-ABNA-Di sêşem, 20 îlonê (11 novembar) de, hilbijartinên parlamentoya Îraqê dê were lidarxistin. Bo vê awayî, kanala Tevgerên Îraqê lîsteyên hilbijartinê nîşan dide. Di beşê sêyemîn de, em diyar dikin Yekîtiya “Îraqê Hezdar”.
Bo yekem carê, Rêxistina Badr (bi serokatiya Hadi al-Amiri) bi lîsteya xwe ya temamî û bê hevkariyê bi partiyên din di nav hilbijartinê de beşdar bû, û navê “Îraqê Qewetdar” ji bo lîsteya xwe hilbijart.
Di hemû posterên “Îraqê Qewetdar” de logo û sembola Rêxistina Badr û şiarê sê-guhere: “Serokati, Adalet, Avakirî” tê nîşandan.
Di hilbijartinên 2005-an de, Rêxistina Badr beşek ji Meclîsa Bilind a Îslamî (bi serokatiya Seyîd Abdulaziz al-Hakim) bû û nasnameya siyasîya serbixwe tune bû. Di wan hilbijartinên de, lîsteya serokatiya Seyîd Abdulaziz dest pêkir û pîrozîyên zêdetir wergirt.
Di 2010 û 2014 de, Rêxistina Badr beşek ji Yekîtiya Dewleta Qanûn (bi serokatiya Nurî al-Malikî) bû û ev lîste di nav hilbijartinên wan de bi rêjeyên duyemîn û yekemîn wergirt.
Di hilbijartinên 2018-an de, Badr sedema sereke ya yekîtiya nû ya Fetḥ bû û Hadi al-Amiri - heman demê bi serokatîya Badr - di ser vê yekîtiyê de bû. Yekîtiya Fetḥ di wan hilbijartinên de, bi wergirtina 48 kursî, di rêjeya dûyemîn ya dengdêr de bû. Lê hilbijartinên 2021-an bi kêmkirina giran a Fetḥ re hatin, û ew bi wergirtina tenê 17 kursî, di hemû Îraqê de li cîhê pêncêm û di malbata Şîî – piştî Rêvebirê Sadr (Muqtada al-Sadr) û Dewleta Qanûn (Nurî al-Maliki) – li cîhê sêyemîn bûn.
Di dawîyê de, di hilbijartinên şora parêzgehan (2023) de, yekîtiya Fetḥ bi navê nû ya xwe (Tehâluf Nabni) serfiraz bû û li hemû welatê ji bo wergirtina zêdetirîn deng û kursîyan serfiraz bû.
Di hilbijartinên 2005, 2010 û 2014-an de, Badr (Hadi al-Amiri) beşek ji yekîtiyên mezin bû. Di hilbijartinên 2018, 2021 û 2023 de, Hadi al-Amiri serlîsteya yekîtiyê bû, ku sê hêzek din yên girîng jî, Ṣādiqūn / ʿAṣāʾib Ahl al-Haq (Qais al-Xaz'ali), Sanad al-Waṭanī (Ahmed al-Esadî) û Meclîsa Bilind a Îslamî (Humam Hammodî) bûn. Lê di hilbijartinên 2025-an de bo yekem carê, Rêxistina Badr bi lîsteya xwe ya temamî û bê hevkariyê bi partiyên din hate nav navbera hevsengî.
Ji 2009-an ve, Hadi al-Amiri serokê Rêxistina Badr bû. Yên ku wê tê kritik dikin – wek Karim al-Nuri, Qasim al-Araji û … – an bi fermî an nebi fermî ji vê têkiliyê dûr bûn, û hemû kar û destûr li destê Hadi al-Amiri ye.
Navê Hadi al-Amiri (Abu Hasan) gelek caran wek kandidê serokwezîr hate nîşandan. Lê hin asteng û şerîtên ku li dor xwe hene û jî neberfirehiyê ya siyasî, gelek siyasetmedarên nêzîkî berxwedan jî berî serokwezîriyê wî ne.
Ji taybetmendiyên Hadi al-Amiri, rengê şîxî û heman dem têkiliyên baş bi gelek serokên siyasî ye. Di nav serokên Eytar de, Hadi al-Amiri nêzîkîya herî zêde bi Muqtada al-Sadr bû. Civîna navdar ku Muqtada al-Sadr di nav serokên Eytar de beşdar bû, di malê Hadi al-Amiri de hat lidarxistin û Sayed Muqtada li daxwaza serokê Badr bersiv da. (Di wî civînê de, Muqtada al-Sadr naxwest bi Nouri al-Maliki û Qais al-Khazali dest bidin an jî bi awayek rêmî silav bikin.)
Hin kritikvan, serbestiya rayê an sabitbûnê ya Hadi al-Amiri di bin şîkayeta xwe de dikin! Wek mînak, berî hilbijartinên 2018, Hadi al-Amiri di civînek navdar de bi hêzên Haider al-Abadi, Sayed Ammar Hakim û – wek gotina navdar – Seyîd Muqtada al-Sadr beşdar bû ku armanca civînê çêkirina yekîtiya giştî bo dirêjkirina serokwezîriyê Haider al-Abadi bû. Lê di nav 48 saetan de rayê Hadi al-Amiri guhert! Gelek kes bawer in ku vê guhertina siyasî ji fermana terefên din derket.
Xalê zêrîn a karnameya siyasî ya Hadi al-Amiri di sala 2014 de bû. Di demê têkoşîna Mosulê de, Hadi al-Amiri di ser minîstiriya nakokê de bû. Lê – bi bersiva fermana marjaʿî – cil û şal û sarûşt ji ser xwe rakir û cilê şerê li ser xwe kir da ku wek yek ji serokên bingehîn a Heşd al-Şaʿbî, li dijî terorîstên DAIŞ şer bike û ji welat, namûs û baweriyên gelê Îraqê parastin bike.
Di lîsteya hilbijartinê ya “Îraqê Qewetdar” de, Razzaq Mohebis, wezîra naveroka Irakê, wek serlîsteya parêzgeha Zîqar (Nasiriyê) heye.
Çavkanî: Kanala Tevgerên Îraqê
