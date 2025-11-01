Misilmanên Glasgowê: Piştî êrîşa li ser mizgefta sereke ya bajêr, em ê neçin tu derê!

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x)-ABNA-– serokên herêmî yên musulman li bajarê Glasgow piştî şer û têkoşînên vandalî/serxwebûnî li mizgefta sereke ya bajarê ragihand ku “em ê her cihê neçin”. Ev bersiv piştî wê bû ku gotina “Scots First” (wateyê “Serê Serî ya Skotlandîyan”) li deriyê mizgefta sereke ya Glasgow li koçeya Adelphi spray kirin. Polîsa Scotland vê çalakî wek “tîrêjîya ji nefretê” şirove kir û lêkolînên li ser vê dest pê kirin.
Omar Afzal, derhênerê têkiliyên giştî ya Civata Mizgeftên Scotland, got ku vê bûyerek yek ji pirsgirêkanên vandalî yên dijî mizgeftan li hemû welatê ye û ew hest û tirsê civata misilmanan zêde kir. Ew zêde kir: ev tevger ji çavkaniyek tê ku dixwaze misilmanan û koçberan ji têkiliya civakî ya Scotland jêbikin, lê em parça nebedewirê vê welatê ne û em ê her cihê neçin.
Piştî vê bûyerekê, komêk ji siyasîyan, di nav de Douglas Alexander, Wezîrê İşên Scotland, û Anas Sarwar, Serokê Partiya Karûbarê Scotland, bi Zubair Ahmed, endamê Parlaman ji bajarê Glasgow Başûr, li ser xweşikê mizgefta sereke cih kirin. Di vê cihê de, nameyek ji Serokwezîrê Brîtanya jî ji hêla rêveberên mizgeftê ve hat dayîn ku di nav wê de li dijî islamofobî û neteweyîzma re destnîşan kir.
Dr. Zubeyr Ahmed, ku 40 salan li vê mizgeftê namaz dike, îşaret kir ku ev çalakî têkiliyeke bi meseleya koçberiyê ya qanûnî nayê girêdan. Ew got ku piraniya gelê Glasgow û Brîtanya kesên şeref û hurmetdar in û ev tevgerên tîrêjî wekî wêneya wan ne. Çavkaniya nefretî hat girtin û niha pergalê me ye ku li dijî wê biparêzin û dengê xwe bilind bikin.
