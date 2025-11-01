Berteka Seyîd Ebas Eraqçî li hember kuştina sivîlan li Sûdanê: Terorîzm bi her awayî û li her derê tê şermezarkirin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)- ABNA -Seyîd Ebas Eraqçî, Wezîrê Derve yê Komara Îslamî ya Îranê, xemgînî û nîgeraniya xwe ya kûr ji ber komkujiya trajîk a sivîlan li bajarê Faşir ê Sûdanê anî ziman û tekez li ser hevgirtina tevahî ya Îranê bi hikûmet û gelê Sûdanê re kir.
Di pêwendiyeke telefonî de bi Wezîrê Derve yê Sûdanê Muhyeddîn Salim re, Eraqçî sersaxî ji malbatên qurbaniyan re xwest û hevxemiya xwe ji bo gelê vî welatî anî ziman û got: "Min xemgînî û nîgeraniya kûr a Komara Îslamî ya Îranê ji ber komkujiya trajîk a sivîlên bêguneh li bajarê Faşer anî ziman û tekez li ser hevgirtina Îranê bi hikûmet û gelê Sûdanê re kir."
Rexneyên li ser Standardên Duqat ên Rojava di Têkoşîna li dijî Terorê de
Di vê axaftinê de, Wezîrê Derve yê Îranê, behsa polîtîkayên nakok ên welatên Rojavayî yên li hember diyardeya terorîzmê kir û got: "Hin kes terorîstan dikin du kategoriyan: 'baş' û 'xirab' û piştgiriyê didin wan kesên ku, wekî ew dibêjin, 'tiştên qirêj' dikin da ku bigihîjin berjewendiyên xwe."
Wî zêde kir: "Divê di sala 2025an de ti cihê wan nemîne ev pîvanên ducarî yên mixabin, ku demek dirêj e ji hêla hikûmetên Rojavayî ve têne şopandin."
Eraqçî tundûtîjî û terorîzmê, bi her şêweyî û li her deverê cîhanê şermezar kir,
Eraqçî berdewam kir ku helwesta prensîbî ya Komara Îslamî ya Îranê di dijberiya her tundûtîjî û terorê de tekez kir û got: "Terorîzm û tundûtîjî li dijî mirovên bêguneh, bi her şêweyî û li her deverê cîhanê, divê her tim were şermezarkirin."
Wî destnîşan kir ku divê civaka navneteweyî bêyî cudahî bi diyardeya terorîzm û tundrewiyê re rû bi rû bimîne û di vî warî de ji nêzîkatiyên siyasî û xweperest dûr bisekine.
