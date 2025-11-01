Rêxistina “Husên kî ye?” di Londonê de stasyonên belavkirina xwarinê ji bo kesên hewcedaran avakiriye + wêneyan

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x)-ABNA-–Çalakvanên rêxistina ne-qezenc Who Is Hussain? li Londonê bi boneya Meha Dîroka Reşan kampanyayek ji bo berhevkirin û belavkirina xwarinê li dar xistin. Bername ji bo piştgiriya kesên hewcedar û bilindkirina hişmendiya civakî li ser girîngiya bîranîna dîrok û çanda mirovên bi eslê xwe Afrîkî û Karayîbî hatibû amadekirin, û mînakek beşdariya çalakvanên di civaka Misilman de di çalakiyên mirovî û çandî de ye.
Meha Dîroka Reşan, ku di destpêkê de wekî hefteyek hate pîrozkirin û ji sala 1970-an vir ve mehane tê lidarxistin, derfetek peyda dike ku bûyer û kesayetên girîng ên bi eslê xwe Afrîqî û Karayîbî werin bîranîn. Ev çalakî di Sibatê de li Dewletên Yekbûyî û Kanadayê, û di Cotmehê de li Îrlanda û Keyaniya Yekbûyî tê lidarxistin, û platformek ji bo bilindkirina hişmendiya giştî û afirandina hevgirtina çandî bi piştgiriya fermî ya hikûmetan peyda dike.
.............
Dawiya peyamê
Etîket
Hussein kî ye?
London
Meha Dîroka Neteweyî ya Reşikan
Your Comment