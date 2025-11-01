"Xeberek, şerê tam û zanistî ye ji bo çêkirinê — di ser xeberek de di fiqhê de xwedî hukm kirin pir dijwara

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x)-ABNA- Hocetul-Îslâm wel-muslimîn Mehdî Tayib, mamosta ya dersa "xerîca" ya Medresê Îlmiyê Qum û pêşengê qada fiqhe medyayê, di destpêka axaftinên xwe de, bê ku pêşgotinên dereng bidê, xwe şad kir ji ber ku Pirtûka “Fiqha Xebarê” ji hêla mamosta Hocetul-Îslâm wel-muslimîn Mela Muheqiqî ve hatiye nivîsandin. Ew pirtûkê "berfireh û kurt" navnîşan kir ku di hemî aliyên xebarê de gotûbêj dike – ji têgihiştina xebar û celebên wê heta ahkama şer’î yên ser wê. Ew nivîskar û malbata wê “rastî muxeqqiq” navgîrayî û nivîsandina wê çawa kir ku xweşbînî ji bo Medresê Îlmiyê ye. Ew got: “Ev gotin ku medresê îlmiyê ji zanyarî paş ve maye, bi temamî şaş e.”
________________________________________
Fiqh di derveyî medreseyê de
Mamosta Tayib di devamê axaftinên xwe de got:
“Berê medresê îlmiyê di nav dibistanan de bûn, tenê meseleten teoretkî lê digelîn û derve nayên. Lê em dewlet nakevin. Îro fiq ji diwaron medreseyê derketiye, tê meydanê da ku bersivê meseleten nû bide. Her dijwarîn meseleya ku pêdivî ye fiq bersivê bide, xebar e.”
________________________________________
Xebar — Şerê tam û amûrê rêveberiya dinyayê
Mamosta Tayib bi ronahî kirina hêza xebar di cîhana îro de, got:
“Îro dinyayê xebar rê ve dibe. Şer bi xebar dest pê dike û bi xebar bi dawî dibe. Abor bi xebar bilind û nizim dibe. Dewletan bi xebar têne avêtin û bi xebar têne damezrandin. Ji ber vê yekê, xebar şerê tam û zanîngehê çêkirinê ye.”
Ew di dewamê da got ku xebarê bi awayek fiqî rê danîn pir dijwar e, ji ber ku xebar wekî tiştên din du aliyê heye — aliyek hunerî û tehnîkî, û aliyek jî hukm û ahkamên şer’î.
Wek got: “Îro xebar di aliyê hunerî de rojan bi roj pirrûk tê, û bi heman awayê ku vê pirrûkiyê zêde dibe, têgihiştina hukmê fiqî jî zehf dijwar dibe.”
Ew nimûneyek da: “Dibe ku xebarek were weşandin da aborê welêt pêşve bibe, lê heman xebar lê ziyanê qada leşkerî bide. Wê gavê bi tazahum û pirsgirêkên zêde rûberû dibin. Ji ber vê yekê, eger fiqa xebar bi rastî û bi temamî were cebirandin, ew karê mezin e ku hemû pergalê dewletê divê beşdar be. Ne tenê ajansên nûçe yên ku divê fiqa xebar bizanibin; serokkomar yekem kes e ku divê bi fiqha xebar nas be.”
________________________________________
“Hemû wezîr û karguzar divên fiqha xebar bizanibin”
Mamosta Tayib di dewamê de bi xatirê ji yek ji serokkomaran re got ku bi heman jûmleyek, tesîra nebaş çêbû. Ew got:
“Serokkomarek di Civata Neteweyên Yekbûyî de da peyama nûçe û got: ‘Eger hûn alîkar nebin, dizanin dibe ku em têr bibin.’ Ev peyv tenê bi kesekî bixwîne, di heman demê de di nivîsandina derveyî welêtê de wisa xuya bû ku wî got: ‘Hezbullah wê bi dawî têr bibe.’ Ev şandina rastînê tev bi nav çêkir û di media de hemû tesîrê wan bû.”
Ew wisa xelas kir: “Wê jûmleya kurt destnîşan dike ku gelek caran tu dixwazî tiştekî baş bixwazî lê bi xebarek qelew tiştekî din çêdibe. Divê hemû wezîr û karguzar bizanin ku xebar halal û haram heye.”
________________________________________
Pêşî “taklîf-medari” li ser “saddam-medari” ye
Ew bi bîrkirina çalakiya Ajansa Tesnîm got: “Gelek kes gotin eger em vê ahkamê fiqî li ser xebar cebir bikin, pêdivî ye ajansê bigirin. Ez jî gotim: ‘Ne xêr e, em bigirin.’”
Ew di berdewamê da bi bîrkirina peyva Îmam Xomeynî (rê) got: “Em Saddam nîn in, ew Saddam e.”
Ew bi ayeta pîroz ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَیٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا﴾،) şand ku adalet divê her dem were parastin.
Ew jî bi peyva Rehberê Mezin re têkildar bû, ku li ser parastina rûmeta kesên ku hîn tê proved kirin tê dewanan, hişyar kir. Got: “Rûmeta jin û zarokên kesên ku tawanbar in jî di nav weşanên navan de divê bibe alîgirî; çimkî xebar dibe sedemê jiyana wan biguherîne.”
________________________________________
Fiqh divê li ser xebar bibore
Di dawiyê de Mamosta Tayib bi yekrêz got:
“Mehêkirina fiqh li ser xebar pêdivî ye. Di hemû pergala hukûmetê de, her kes ku dixwaze nûçeyek bişîne — çi di Encûmena Nêzaretê, çi di Mejlisê Xebirkan, çi wezîr û endamên meclisê — divê pêşî bi fiqa xebar nas be.**”
Ew got: “Ji ber ku gelek caran xebarek tenê dibe sedemê fitne û giranbûna moralê neteweyê, an jî xebarek din dibe sedemê yêas û bêheviya mezin. Yêas jî ji gunehên mezin e.”
Ew bi dawî got: “Em ji mamosta Mela Muheqqiqî re spas dikin ku vê karê mezin kir, xwedê beretî bidê qelemê wî, û ew pirtûk sedemê bibe ku di nav medrese û medya de bal ji fiqa xebar zêde bibe.”
Ew di dawiyê de ji hemû beşdar re xwest ku lê bibexşin.
________________________________________
Axaftinên din
Pêşî axaftina Mamosta Tayib, Mamosta Abdulmecîd Meqamî, mamosta ya dersa xerîc di Medresê Îlmiyê Qum de, medya wekî amûra destgirtina welatê fikran navnîşan kir.
Hecetulîslam û Mela Liyalî jî fiqa medyayê wekî zanyarîya navnavê şand û hişyari da ku nivîskarên fiqî divê bi rastî medya nas bikin.
Piştî wan jî, Ayatullah Ka‘bî û mamosteyan din derbarê fiqha xebar û cihadê medyayî axaftin kirin.
________________________________________
🟢Dawîya peyamê.
"Xeberek, şerê tam û zanistî ye ji bo çêkirinê — di ser xeberek de di fiqhê de xwedî hukm kirin pir dijwara
Merasîma vekirina pirtûka "Fiqhe-Xebar" li Qumê bi amadebûna profesorên medreseyê, zanîngehê û kesayetên medyayê hate lidarxistin. Hocet ul-Îslam wel-Muslimîn Mehdî Taib, pêşeng di warê fiqha medyayê de, tekez kir ku fiqha îroyîn ji medreseyê derketiye holê da ku bersiva pirsgirêkên nû yên di vî warî de bide, û nûçeyan wekî mijara herî dijwar ji bo bersiva fiqhê bi nav kir.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x)-ABNA- Hocetul-Îslâm wel-muslimîn Mehdî Tayib, mamosta ya dersa "xerîca" ya Medresê Îlmiyê Qum û pêşengê qada fiqhe medyayê, di destpêka axaftinên xwe de, bê ku pêşgotinên dereng bidê, xwe şad kir ji ber ku Pirtûka “Fiqha Xebarê” ji hêla mamosta Hocetul-Îslâm wel-muslimîn Mela Muheqiqî ve hatiye nivîsandin. Ew pirtûkê "berfireh û kurt" navnîşan kir ku di hemî aliyên xebarê de gotûbêj dike – ji têgihiştina xebar û celebên wê heta ahkama şer’î yên ser wê. Ew nivîskar û malbata wê “rastî muxeqqiq” navgîrayî û nivîsandina wê çawa kir ku xweşbînî ji bo Medresê Îlmiyê ye. Ew got: “Ev gotin ku medresê îlmiyê ji zanyarî paş ve maye, bi temamî şaş e.”
Your Comment