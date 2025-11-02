Derbarê "şermbûnê" de, divê em ji ferzkirinê ber bi hundirînkirinê ve biçin; meriv çawa zarokekî bi şermbûnê mezin dike

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Di cîhanekî zûguhê de ku medyayên civakî, torên dijîtal û reklaman nirxên axlaqî têne dûrkirin, vegerê bo nirxên bingehîn û perwerdeyî bûye pêdivîyekê nekin. Yek ji van nirxên bingehîn, “haya” ye. Ev gotin, her çend di çanda dînî û edebî ya me de pêşîna kevnar heye, lê di edebiyata perwerdeyê ya îro de kêm tê gotin û di nav şewla bêparêzî û şikestina hincaran de gelek caran wekî şerm an jî kêmtirîn xwe-rêzî tê têgihiştin.
Haya çi ye? Haya ne tenê taybetmendiyekî kesayî ye, belkî hêzek hundirî ye ji bo xweparêzîya axlaqî, parastina rûmetê mirovî û rêzdanê ya hevdu. Zarokek bi heya ne ji ber têrs û zor, belkî bi fêmkirina hundirî ya nirxê xwe û yên din ji çewtiyê dûr dimîne. Ciwanek ku heya fêm dike, berî ku ji hêla presê hevkaran ve were xet, fêr dibe “na” bibêje.
Lê pirsa bingehîn ev e: Di demeke ku zarok û ciwan zêdetir bi mobîl û naverokên neaxlaqî re têkilî hene, çawa dikarin nirxek wek “heya” ne tenê fêr bîn, belkî bi hundirî di hundirê wan de were xwendin?
Di vê çarçoveyê de, di gotûbêjekê bi Mamosta Muhammadreza Pîsepar, mamostayek zanistê dînî, li ser wateya heya, cudaîya wê bi şerm, karûbarên wê di perwerdeya zarokan de û rêbazên pêşxistinê axivîye.
🔹 Cudaîya Heya û Şerm
• Haya: Nasîna axlaqî ya hundirî ye ku mirov bi nasîna rûmetê xwe û yên din ji kiryarên bêrûmet dûr dibe.
• Şerm: Reaksiyekî bi têrsî ye ku gelek caran ji kêmtirîn xwe-rêzî an jî têrs ji dadanê tê çêkirin.
• Heya ji aqil û fitret tê, lê şerm gelek caran encama presên civakî an jî kêmtirîya rûhî ye.
• Di metnan dînî de jî heya wekî nişaneya îman tê nasîn: “الحیاء من الإیمان” – haya beşek ji îman e.
🔹 Girîngiya Haya Ji Bo Zarok û Ciwan
1. Xweparêzî ya hundirî: Heya wekî parêzvanek hundirî dixebite ku zarok bi xweberî ji çewtiyê dûr bimîne, her çend dêûbav ne be.
2. Parastin ji xetên cinsî û şewazên neaxlaqî: Ciwanek bi heya li dijî naverokên neaxlaqî, cil û bergên neheş an jî têkilîya nexwestî zêdetir hêsas e.
3. Rêzdanê ya hevdu: Heya zarokê fêm dike ku ne tenê ji kiryarên nebaş dûr bimîne, belkî rêzê bidê sinora kesayetiya yên din.
4. Xwekontrol: Zarokên bi heya zêdetir bi temkin, kêmtir bi şewat û têkoşînê dixebitin. Haya wekî frêngeyek axlaqî dixebite.
Di dijî vê de, zarokek ku di cihê de mezin dibin ku bêhaya tê normal kirin, dikare bi şikestina sinoran, axaftinên nebaş û tawanên rûhî re berê bibin.
🔹 Ma dikarin bibêjin haya di nav neteweya nû de kêm bûye?
Erê. Çend sedemên bingehîn hene ku haya, bi taybetî di nav ciwanan û zarokan de, kêm bûye an jî têkçûnê tê dema xebitandin:
1. Medyayên wêne û torên civakî: Ev cîhan nirxa xuyakirin, xwestinê dikat û şikestina sinoran axlaqî teşwîq dikin. Gelek naverok heya û şerm têne qelew kirin an jî wekî “kompleks” têne nîşandan.
2. Perwerdeya bi cûretê zêde: Hin rêbazên perwerdeya westan, ku ne di navbera xwe-rêzî û bêrûmetî de cudaî dikin, zarokê teşwîq dikin ku haya biparêze da ku tenê “cûretî” xuya bibe.
3. Kêm bûnê rolekî malbatê: Dêûbavên ku di malê de sinoran neparêzin, an jî di şêwazê axaftin, cil û bergê de rêz nebidin, bi awayekî nexweber zarokê nimûneya bêheya dikin.
4. Zêdebûnê xercxwazî û maddîbûn: Dema ku nirxa mirov bi xuyayên wî tê qelew kirin, nirxên wekî haya, xweparêzî an jî qenaet têne dûrkirin.
🔹Çawa dikarin haya di perwerdeya zarokan de were vegerandin?
Vegera haya pêvajoyekî dirêj û hundir e. Rêbazên karêger yên ku dikarin alîkarî bikin:
• Avakirina nimûneyên rast di malê de: Dêûbavên ku bi weqar û rêz bi zarok re têkilî dikin, bi awayekî nexweber heya fêr dikin.
• Bikaranîna çîrokên axlaqî: Wekî çîroka Yûsif (s.x), an jî edebiyata klasîk (Golistan, Bostan), dikarin bi zimanê zarokê heya vegerînin.
• Pêşxistina nasnameya dînî û axlaqî di dibistanan de: Dibistanan divê tenê fêrkirina zanistî nebin, belkî cihên wekî xaniyê nimêj, şêwazên şêwirmendî, axaftinên vekirî li ser heya û weqar jî bîn.
• Kontrola zîrek li medyayê dijîtal: Dêûbav divê bi zarok re têkilîya vekirî hebin, naverokên dijîtal bibînin, fîltrekirinê bikar bînin û zemanê bikaranîna mobîl rêkeftin.
• Fêrkirina xwe-rêzî û nasîna xwe: Zarokek ku xwe bi nirx dizane, kêmtir hewce dibe ku bi şêwazên bêhaya xwe xuya bike.
🔹 Ma haya têkçûnê hisiyan an jî astengê azadî ye?
Na. Ev yek ji têgihiştinên şaş e. Haya ne têkçûnê hisiyan e, ne jî jêbirina kesayî. Zarokek bi heya dikare hisiyan xwe bi awayekî rast kontrol bike û di cihê rast de xuya bike.
Heya zarokê fêm dike ku “çawa û kengî hisiyan xwe nîşan bide”. Wekî kesek ku fêrî huner e, dizane kengî stranê bibêje û kengî bêdeng bibe. Di perwerdeya îslamî de, haya yek ji xasiyetên ku azadîya hundirî pêşxist dike. Mirov bi nirxên xwe kar dike, ne bi presê civakî an jî xwestên demê.
Haya, heke rast were fêm kirin, ne tenê asteng nîne, belkî bingehê şexsiyeta mirovî ye. Di cîhanekê de ku şikestina hincaran bûye nirx, haya dikare rûmetê vegerîne jiyanê. Heke malbat, dibistan, medyayên civakî û rêbazên perwerdeyê bi zîrekî û nazikî heya were nûvekirin û bi awayekî hundirî were xwendin, dikare mezinbûna zarokekê azad, bi weqar, bi cûret û bi rûmet were hêvî kirin.
Daawiya Peyam/
Derbarê "şermbûnê" de, divê em ji ferzkirinê ber bi hundirînkirinê ve biçin; meriv çawa zarokekî bi şermbûnê mezin dike
Mamoste yek ji zanîngeha û xaniyên dînî got:"Eger malbat, dibistan û medyayê, bi baldarî û nazikî, şermokiyê ji nû ve pênase bikin û ji ferzkirinê ber bi hundirînkirinê ve biçin, em dikarin hêvî bikin ku nifşek hem azad û hem jî bi rûmet mezin bikin."
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Di cîhanekî zûguhê de ku medyayên civakî, torên dijîtal û reklaman nirxên axlaqî têne dûrkirin, vegerê bo nirxên bingehîn û perwerdeyî bûye pêdivîyekê nekin. Yek ji van nirxên bingehîn, “haya” ye. Ev gotin, her çend di çanda dînî û edebî ya me de pêşîna kevnar heye, lê di edebiyata perwerdeyê ya îro de kêm tê gotin û di nav şewla bêparêzî û şikestina hincaran de gelek caran wekî şerm an jî kêmtirîn xwe-rêzî tê têgihiştin.
Your Comment