Kê destûr da PKKê ku vekişe Herêma Kurdistanê?

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)- ABNA- Di Nîsana îsal de, PKKê qonaxa xwe ya yekem a çekdarkirin û şewitandinê li çiyayên Herêma Kurdistanê di merasîmekê de lidar xist; Gavek ku ji hêla Tirkiyeyê ve wekî "xala werçerxê ya bêveger" di pêvajoya aştiyê de hate pêşwazîkirin. Rêberên komê ragihandin ku ew ê hêzên xwe piştî çar dehsalan şerê çekdarî bi dewleta Tirkiyeyê re bibin Iraqê. Lê pirs ev e ku gelo ev bi razîbûna dewleta Iraqê an Herêma Kurdistanê bû? Helwesta Bexda û Hewlêrê li ser vê mijarê çi ye? Ma ew piştgiriyê didin wê an tenê ji ber mecbûrî qebûl dikin?
Di demekê de ku rayedarên Bexdayê ji bersiva pirsan dûr ketin, siyasetmedarê Kurd ê veteran Mihemed Emîn Pencwînî bang li Enqerê kir ku bi berdana Abdullah Ocalan û girtiyên din ên siyasî û naskirina mafên Kurdan di parlamentoyê de bi heman rengî bersiv bide.
Pencwênî got, "Dibe ku ev hêviya dawî ya mezin a PKKê be piştî bidawîbûna şerê çekdarî û heke Tirkiye bi awayekî erênî bertek nîşan nede, îhtîmalek heye ku rewş bi lez biguhere." Lêbelê, hem Herêma Kurdistanê û hem jî Bexda dê ji vekişîna PKKê sûd werbigirin.
"Serokatiya PKKê bi rayedarên Tirk re civiyaye û bê guman biryara xwe ji wan re ragihandiye. Ez difikirim ku PKKê berî ku biryara xwe ya vekişîna ji Tirkiyeyê ragihîne, Sûdanê û çarçoveya hevrêziya Şîeyan agahdar kiriye. Ev gav beşek ji pêvajoya aştiyê ya bi Tirkiyeyê re ye," wî got.
Ne diyar e ka gelo Bexdayê bi fermî razî bûye an tenê jê haydar bûye. Parlamentoya Tirkiyeyê erka xwe ya leşkerî li Iraq û Sûriyeyê ji bo sê salên din dirêj kiriye. Lê Penciwînî dibêje ku vekişîna PKKê êdî hinceta Tirkiyeyê ya mayîna li Iraqê têk nedaye û bang li Bexdayê kiriye ku bi rêya Neteweyên Yekbûyî Enqerê neçar bike ku vekişe.
Di raporekê de, Nîyo Arab li ser vekişîna hêzên Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) bo Herêma Kurdistanê dinêre û dipirse gelo hikûmeta federal a Iraqê an Herêma Kurdistanê bi vê yekê razî bûne, an tenê mecbûrî bû?
