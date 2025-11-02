Obama: Trump xuyakirinên destûrgerî (estebdadî) desthilatdarî heye / Ew şopê siyaseta aborî ya têkçûyî dike

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x) – ABNA –– Rapor kirin ku Barack Obama, serokê berê ya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, di berê hilbijartinên serokatiyê yên eyaletên Virginia û New Jersey de, bi tonda li dijî Donald Trump gotûbêj kir.
Wê Trump wekî kesekî bi xuyakirinên destûrgerî (estebdadî) nîşan da û ji hilbijêrên amerîkanî re daxwaz kir ku bi hilbijartina candîdatên demokrat peyamekî qelew bidin li dijî siyaseta Trumpê.
Obama, ku piştî 9 sal ji dawiyê serokatiyê xwe re hêj yek ji çandên hêja yên partiya demokrat tê nasîn, di roja şemî de di du civînan cûda de desteka xwe ji bo candîdatên demokrat Abigail Spanberger û Mikie Sherrill nîşan da.
Di heman demê de Trump, hefteya dawî di malpera xwe ya li Florida de bi xwe derbas kir û candîdatên republikî li ser kampanyaya xwe tenê berdewam kirin.
Di axaftinên xwe de, Obama Spanberger û Sherrill wekî du kesên bi tecrûbe û navendî di nava demokratan de pêşand, ku di destpêka serokatiya Trump de rolê girîng li desthêlana mecalê nîşandanê ya Demokratan lîst.
Wê got ku ew dikarin rewşa aborî ya hilbijêrên xwe baştir bikin.
Lê gelek beşê axaftinên wî di nav xelatên li dijî Trump de bû.
Wê seroka niha yê Dewletên Yekbûyî bi “bêqanûnî, bêbîrî” û şopandina “siyasetên aborî yên tûr û bêqayde” şermezar kir.
Wê ji gel re daxwaz kir ku bi nehilbijartina Kandîdatên ku Trump destek dikin, mînakek ronak ji bo neteweyê pêşkêş bikin û li dijî xuyakirinên destûrgerî rawestin.
Obama her weha di axaftinên xwe de ragihand ku ne dixwaze hilbijêrên ku di hilbijartina 2024 de Trump hilbijartin, serzanîs bike؛ lê qebûl kir ku pirsgirêkên aborî û lêzêdekirin di biryarên wan de rolê girîng hebûye.
