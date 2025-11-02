Tevgerên gumanbar ên hêzên Amerîkî û Kurdên Sûriyê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x) – ABNA –Li gor rapora Mezopotamî ya di bin sernavê "Çavdêrîya Mafê Mirovan a Sûriyê" de, di heman demê de tevgerên leşkerî yên hevbeş di navbera hêzên QSD (Hêzên Sûriya Demokratîk) û koalisyona navneteweyî di Rojhilata Sûriyê de zêde bûne.
Di rojên dawî de, operasyonên erdî û hêvayî di herêmên cuda yên Dêrezor û Hesekê de bi beşdarbûna helikopter, drone û erebên zirehpêç pêk hatin.
Li gor agahiyên çavdêran, karawana ku di heman dema de 12 ereba Hummer ên koalisyonê dihewîne, bi piştgiriya helikopteran şeva borî girtine rêya gundê Giraniç li Dêrezor û operasyonek li wir dest pê kir.
Çavkaniyên herêmî gotine ku 4 endamên têkiliyên Daîş di navçeya Heviş de hatine girtin.
Di têkçûnanên kurt de di navbera hêzên kurdî û gumanlêkiriyan de, yek kes ku berê hatibû lêgerîn, birîndar bû û piştî wê hat girtin.
Di guherînekî din de, hêzên koalisyonê û QSD manevrêk hevbeş li binkeya Şedadê li Hesekê anî şer.
Li gor gotinên çavdêran, ev rahênan ji bo zêdekirina hevahengiya navbera hêzên QSD û koalisyonê tê kirin، da ku berê şerê nû yê bi tawanbarên Daîş ve bistînin û bo her çalakiyekî têkoşînerên çakdar di sînorên Rojhilatê Sûriyê de amade bibin.
Herwiha ev manevrê dibe peyamekî siyasî ji bo Dîmeşq û Ankara, di çarçoveya gotûbêjên derbarê encamê tevlîbûna hêzên kurdî di armeyê Sûriyê de bibe.
Hêzên Sûriya Demokratîk (HSD) û hevpeymaniya navneteweyî piştî zêdebûna tevgerên gumanbar ên DAIŞê li rojhilatê Sûriyê, li Dêrezor û Hesekê gelek operasyon û tetbîqatên hevbeş pêk anîn.
