Çarenivîsa Kurdên Sûriyeyê ne diyar e

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Mazlûm Kobanî, di dawiyê de ragihand ku her çend çend meh kêmekê kêşeyan hebûn, lê ewê ku hêzên kurd ên li hêzên leşkerî ya neteweyî ya Sûriyê were têkildan, nêzîk bûye. Gotûbêjên di navbera wan û hukûmeta Dîmeşqê de jî pêşveçûn hene. Ev têkildan li gorî peymana ku di 10ê Adarê de di navbera HSD û hukûmeta Sûriyê de hatibû pejirandin, bi armanca çêkirina çarçoveyek ji bo têkildana hêzên kurd ên li hêzên leşkerî ya Sûriyê.
Lê danûstandin li ser pirsa bingehîn hatin rawestandin, bi taybetî li ser serbixwehiya hêzên kurd ên di nav hêzên çakdar de û kontrola herêmên li Dêrezor, Reqa û Hesekê.
Her çend piştî civîna Ehmed Şer‘ û Mazlûm Kobane li Dîmeşqê, agirboreke giştî hatibû şewitandin û giranî hatibû kêmkirin, lê rewş hîn jî neewlehî ye. Agirbor rêyên derketinê bo hemû herêm hatibû binê karîgeriyê û karûbar hatibû rawestandin, lê hîn jî peymekê qetî an çareyek dawî ji bo kurdan nehate pejirandin.
________________________________________
👩🎖 Jinên çakdar ên kurd: kêşeyek ji bo hêzên leşkerî yên mêran ên Sûriyê
Yek ji taybetmendiyên herêmê Hesekê beşdariya hêzên jinan e, bi taybetî di nav hêzên YPG de. Ev jinên şervan di şerê dijî DAIŞ de bi nav bûn û ne amade ne ku ji rûmeta xwe vegerînin.
Di hêzekê de ku her demê mêran e, ne hêsan e ku kesên tondraw çawa têkildana jinan di rolê leşkerî û serokî de bibînin. Serokên leşkerî yên Sûriyê, bi taybetî yên ku têkiliyê wan bi aliyên tondraw heye, dikarin beşdariya jinan wekî hertişek li dijî nirxên xwe bibînin. Ev têkildan rewşê zêdetir pêçr dike, ji ber ku jinên şervan beşekê bingehîn in ji pêkhatê kurdî û rolê wan di operasyonan de diyar e.
________________________________________
🇹🇷 Destê Tirkiyê û rolê aktorên derve
Pirsa têkildana hêzên kurd ên li Sûriyê bi şêwaza Tirkiyê re têkildar e. Ji destpêka krîzê ve, Tirkiyê bi têkiliyê wan bi PKK re, hêzên kurd wekî hertişek li dijî ewlehiya neteweyî tê bibînin. Boona wan li bakurê Rojhilata Sûriyê çavkaniyekê zêdetir ji bo giranîya têkiliyên navbera Dîmeşq û Ankara bûye. Tirkiyê berê çend operasyonên leşkerî li Sûriyê kir û çend bingek jî li wir çêkir.
Ankara hişyarî da ku heke HSD heta dawiya Kanûna pêşeroj têkildan nepejirîne, dê hêrşek leşkerî li ser kurdan bike. Ev hertiş dikare HSD bikêşe berê xwestên xwe ji bo xweberêberî heta ku bi awayekî qetî bi aştiyê re bibîne.
________________________________________
🇺🇸 Rolê Amerîka: serekî lê sinordar
Her çend Washington hevalê serekî ya HSD bûye di şerê dijî DAIŞ de, lê rolê wî di pêşveçûna danûstandinê de sinordar e. Amerîka piştgirî dike ji fikra têkildana kurdan û Dîmeşqê, lê sinordana piştgiriyê nîşan dide ku armanca kurdan bi temamî ne tê piştgiriya wî.
________________________________________
🌍 Rêwşa lêrzok a Sûriyê
Sûriyê hîn jî yek ji herêmên zêdetir pêçr a cîhanê ye. Di boştiya şerê de, çareyek siyasî ya qetî hîn jî dûr e. Giranîya siyasî û leşkerî li Kurdistana Sûriyê pirsa bingehîn e ku rewşa boçûnê ya welatê têk dike ber xwe.
Rewş li Sûriyê hîn jî lêrzok e. Giranîya navbera HSD û Dîmeşq, pêkhatina Halebê, Ertêişa Tirkiyê û neewlehîya têkildana hêzên kurd ên li hêzên neteweyî, hemûyî pirsa bingehîn in ku dê pêşeroja Sûriyê şêwaz bidin. Têkildana kurdan dikare bibe xala girîng ji bo boçûnê, lê rêyê zêdetir pêçr e. Destpêka her krîzek nû bibe bîra vê dike ku Sûriyê dê heta kîjan astekê bikare zû vegere bo aştiyê.
………………………….
DAWIYA PEYAM/
Her çend niha agirbestek berfireh di navbera Kurdan û hêzên girêdayî dewleta demkî ya Sûriyeyê de hatibe îmzekirin û rageşî kêm bibe jî, rewşa Kurdên Sûriyeyê hîn jî nearam e.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Mazlûm Kobanî, di dawiyê de ragihand ku her çend çend meh kêmekê kêşeyan hebûn, lê ewê ku hêzên kurd ên li hêzên leşkerî ya neteweyî ya Sûriyê were têkildan, nêzîk bûye. Gotûbêjên di navbera wan û hukûmeta Dîmeşqê de jî pêşveçûn hene. Ev têkildan li gorî peymana ku di 10ê Adarê de di navbera HSD û hukûmeta Sûriyê de hatibû pejirandin, bi armanca çêkirina çarçoveyek ji bo têkildana hêzên kurd ên li hêzên leşkerî ya Sûriyê.
Your Comment