Qeys Xez'êlî rexneyekî tond liser rayedarên Hikûmeta Herêma Kurdistanê (KRG) girt

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Qeys Xez'êlî، emîndarê giştî ya têkiliyê Asa’ib Ehli Heq، di gotûbêjekê de li kanala 8 de ragihand ku çareseriya kêşeya navbera Baxdad û Hewlêr hêsan e، heke her du alî bi rastiyê tevger bikin.
Lê wî diyar kir ku hin serokên kurd bi bingehî bawerî li yekgrtiya Iraqê nînin.
Wê got:
“Hin serokên kurd bawer in ku serketina siyasîya wan bi hêz dibe gava ku Baxdad lawaz bibe. Em jî agah in ku hin grûpên siyasî dixwazin ji dahatiya neft û çavkaniyên Iraqê bi faydeyê wergirin، bi şikandina hêza siyasî û desthilatdariya Bagdadê.”
Xezalî zêde kir ku pirsgirêka sereke ya rêberên siyasî yên kurd ne li Baxdad e، lê di bawer û angozeyên wan de ye.
Li gotinên wî de hatiye diyar kirin ku ew bi rastî sistemê federalî ne qebûl dikin، û xwe wekî gelêk cuda nas dikin ku ziman، mêjû û çanda taybet bi xwe hene.
Wê jî got:
“Ji vê hest û têgihiştinê ve، ew xwe şayeste pêkhilîna dewletêk serbixwe dizanin. Ji ber vê yekê، di pratîkê de bi Iraqê re wekî sistemek konfederalî dixebitin، ne federalî.”
________________________________________
🔹 Xelasî:
Qeys Xezalî، emîndarê Asa’ib Ehli Heq، li ser siyaseta Herêma Kurdistan ragihand ku kêşeya sereke ne di siyaseta Baxdadê، lê di têgihiştina wan ji konsepta yekgrtiya Iraqê de ye، û bi vê awayî hêvî dike ku alî kurd bi rastiyê li federalîzma Iraqê bawer bixin.
Sekreterê Giştî yê koma (Asaib)Ehlê Heq ragihand: Ku çareseriya pirsgirêka di navbera Bexda û Hewlêrê de hêsan e ger her du jî bi awayekî rast tevbigerin, lê hin serokên Kurd baweriya xwe bi yekîtîya Iraqê nayinin.
