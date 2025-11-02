"Nehêniya perwerdeya zarokê xwendekar li gorî dîtina Emîrê MûminînHz. Îmam Elî (s.x)"

Raporê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (s.x) – ABNAEv cure helwest, ne tenê aramîya hiş û rûhê me di bin zextê dike, lê her weha tendurustiya me ya laşî û têkiliyên me yên civakî jî qels dike.
Neyînîtî, yanî xuyakirina nebaş, adeta haleteke hişî ye ku mirov tenê aliyên tarî, xemgîn an jî ne xweş ên jiyanê dibîne. Mirovekî neyînî di gelemperî de di her rewşê de xeyalê encama herî xirab dike; li şûna ku derfetên nû bigere, di ramanên xetere û nebaşiyê de dimîne. Ew li hember dijwarîyan xwe bêkar dîtine, baweriya wî bi yên din kêm dibe, û heta bi xwe jî ne bawer dibe.
Bandora neyînîtî di nav malbatê de
Ev tişt girîng e ku neyînîtî, bi taybetî di nav dê û bavên zarokan de, bandorekî dirêjdem û kûr li ser zarokan dixele. Zarok hiş û hestên xwe ji hawîrdora malê û tevgerên dê û bavê xwe fêr dibin. Dema ku dê û bav bi nêrînek neyînî jiyanê dibînin, ev helwest bi bê-amahejî ji wan re tê veguheztin. Wisa zarok dikare tê bibîne ku dijwarî, pesîmîzm, kêm-bawerî, û tewra teqlîdkirina tevgerên nebaş di wê de pêk tê.
Bi gotinekî din, balkişandina ser aliyên tarî yên jiyanê ne tenê aramîya dê û bav têk dike, lê her weha rêya ronahî û hestyarî ya zarokan jî qelîl dike.
Gotina Îmam Elî (s.x) li ser neyînîtî:
سُوءُ الظَّنِّ یُفسِدُ الاُمورَ و یَبعَثُ علی الشُّرورِ(۱)؛
Ramanên xirab meseleyan xera dikin û ber bi her cûre xerabiyê ve dibin.
Ev hadîs bi zelalî nîşan dide ku xuyakirina nebaş û guman, karan ji rêya rast dûr dike û rûhê mirovê ber bi tarîkî ve radine. Îmam Elî (s.x) emê fêr dike ku hişê xwe ji ramanên nebaş pak bikin û bi nêrîna tarîya xwe dilê kesên din neyên birîn.
Dûrketin ji neyînîtî di perwerdeya zarokan de
Dûrketina ji neyînîtî, bi taybetî di warê perwerdeya zarokan de, pir hêja ye. Dê û bav bi gelemperî bi nezanî tenê kêmasî û tevgerên nebaş ên zarokan dibînin, lê balkişandina li aliyên baş ên wan, sedema mezinbûn, bawerî û aştiyê di nav malbatê de dibe.
Balkişandina dê û bav li rapora zarokan
Niha ku dibistan hatin vekirin û em di nêzîkî demsala ezmûnan in, dê û bav divê ev xala hêsan lê girîng bifikirin:
• Dema ku hûn rapora zarokê xwe digirin, puanên 19 û 20 bi du caran “baş e, afêrîn!” bêjin.
• Puanên 17 û 18 jî bi kenekî xweş û teşwîqekî sade pîroz bikin.
• Lê gava ku bi notek nizm rast dikin (wekî matematîk), wisa bixebitin ku wekî ku hûn ew not nebînin, tenê kêfxweşiya xwe ji bo notên bilind nîşan bidin.
Zarok dê fêm bike ku we nota nizm dît lê bi rûmet ev negotin. Ev tevgera aram û dilovan dê wî bixwaze ku xwe baştir bike û xeletiyan telafî bike.
Ev jî tê wateya helwestek pozîtîf û dûrketina ji neyînîtîyê.
Gava hûn ji bo notên bilind du caran teşwîq dikin, hûn ji zarokê xwe re peyamê didin ku “ev asta hewl û serketinê ji min razî ye.”
Ev tevger baweriya zarokê di warên ku ew bihêz e de xurt dike û motîvasyona wî parastin dike.
Di hevpeyviyekî din de, gava ku hûn beşa nebaş ên karnameyê paşguh dikin, zarokê xwe fêm dike ku notek nizm ne karesatek e, lê firsetekî ye bo pêşkeftinê.
Ew hesta ewlehiya hundirîn bi dest dixe û bi xwe tê digere ku çima ew note wesa bû, ne ku tenê li ser daxwaza we xemgîn bibe.
Bi kurtî, ev rêbaz wateya vê ye:
Pêşî serketinên zarokê xwe bişanîne, dûv re bi bêdengiya li ser keleka wî, dergehê mezinbûnê veke.
🕊 Encam
Vegotina Îmam Elî (s.x) bi zelalî dibêje ku neyînîtî û guman ne tenê meseleyan xera dikin, lê jî dil û hişê mirovê ber bi bêaramiyê û tarîkî radine.
Di nêrîna Îslamê de, dûrketin ji ramanên nebaş û gumanên xerab, pêdivîya exlaqî û perwerdekarî ye ku aramîya malbatê û sererastkirina tevgerên kesane digihînin.
Dê û bavên ku hişê xwe ji fikirên tarî dûr dikin û li ser serketin û aliyên ronahî yên jiyanê fokus dikin, ne tenê xwe ji fikar û têkiliyê azad dikin, lê her weha dergehê perwerdeya saxlem a zarokên xwe vedikin.
Bi gotinekî din:
Nêrînek pozîtîf û dûrketina ji gumanan, li gorî ronahiyên Fermandarê Bawermendan (s.x), mifteya aştî, baweriyê bi xwe û hulqê baş e di jiyana kesane û malbatî de.
Piraniya me fêr bûne ku em li ser kêmasiyên xwe bisekinin û qedeha nîv tijî paşguh bikin; mîna ku em pêşî tenê qedeha nîv vala bibînin. Ev adet rê li ber dîtina bedewî û aliyên erênî yên jiyanê digire.
