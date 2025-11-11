Hejmara qurbaniyên di êrîşa xwekujî ya li paytexta Pakistanê de gihişt 12 kesan

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA –Îro piştî nîvro êrîşkarekî xwekuj li ber avahiya dadweriyê ya li herêma "Keşharî" ya paytexta Pakistanê Îslamabadê xwe teqand.
Wezîrê Karên Hundir ê Pakistanê Mohsin Neqawî, ku li cihê bûyerê amade bû, got: "Heta niha 12 kes mirine û nêzîkî 27 kes birîndar bûne. Hewldan berdewam dikin ji bo naskirina êrîşkar û cihê ketina wî."
Çend demjimêr şûnda, Talîbana Pakistanê di daxuyaniyekê de ku ji rojnamevanan re şand, berpirsiyariya teqînê girt ser xwe û got: "Yek ji endamên me roja Sêşemê li Îslamabadê dadgehek hedef girt."
Komê her wiha daxuyaniyekê de hişyarî da ku êrîşên li dijî kesên ku biryarên ne-îslamî didin an bicîh tînin û yên ku wan diparêzin dê heta ku qanûna şerîeta îslamî li seranserê welêt were bicîh kirin, berdewam bikin.
Serokwezîrê Pakistanê Şehbaz Şerîf, di bersiva bûyerê de, hêmanên terorîst ên ji hêla Hindistanê ve têne piştgirî kirin berpirsiyar girt û her weha Talîbana Pakistanî û cudaxwazên ji parêzgeha Belûçistanê wekî beşdarên êrîşê destnîşan kir.
Her wiha, Wezîrê Parastinê yê Pakistanê Xaca Asif di peyamekê de li ser tora civakî "X" nivîsand: Divê ev êrîşa xwekuj wekî alarmek cidî were hesibandin. Di rewşek wisa de, xwe dispêrin danûstandinên bi rêvebirên Kabîlê re bêkêr e.
Herêma ku teqîn lê çêbûye gelek avahiyên hikûmetê dihewîne, û ev yekem êrîşa wisa ye li Îslamabadê ji sala 2022an vir ve.
Karbidestên Pakistanî bi berdewamî hikûmeta Talîbanê tawanbar kirine ku Talîbanên Pakistanî û komên çekdar ên din ên ku sînorê dirêj û nazik ê di navbera her du welatan de ji bo pêkanîna êrîşan bikar tînin, vedihewîne; îdiayek ku hikûmeta Talîbanê red dike.
Etîket
Pakistan
Teqîna xwekuj
Îslamabad
Talîbanên Pakistanî
