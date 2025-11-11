Du‘ayê Hazreti Dayik, Siddîqa Tahira Fatima Zehra (s.x) li rojê Çarşemê

12 November 2025 - 00:26
News ID: 1749434
🤲Ya Xwedê! Me bi çavê xwe yê ku qet ranazê, û stûna xwe ya ku qet natewîne, û bi navên xwe yên mezin biparêze, û silavan li ser Muhemmed û malbata wî bişîne 🤲 Û tiştê ku ger ji hêla yên din ve were parastin dê winda bibe ji bo me biparêze, û tiştê ku ger ji hêla yên din ve were veşartin dê ji mela re were eşkerekirin ji bo me veşêre, û van hemîyan ji bo me guhdar bike, ji ber ku tu Guhdarê duayan, Nêzîk û Bersivdêr î.(1) Daxwazên te bi bereketa bereketê li ser Muhemmed û malbata Muhemmed têne bersivandin. 1_ Databasa Agahiyên Hadith Net ji Bihar El-Enwar hatiye vegotin: Cild 90, Rûpel 339, Hedîs 48
