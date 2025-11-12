Mezlûm Ebdî: Amade ne ku QSD’yê di çarçoveya Saziya Dewleta Sûriyê de bicivînin (bihev bikin)

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA –Serokê Hêzên Demokratîk a Sûriyê (QSD) ragihand ku ew xwe bindest kirine ku pêvajoya zûkirina tevlihevkirina van hêzan di çarçoveya avakirina fermî ya dewleta Sûriyê de lê zêde bikin, û di heman demê de ji role Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê di piştgiriya rêya siyasî ya Sûriyê de sipas kir.
Mazlum Ebdî, di peyamekê de ku di torê civakî “X” de weşand, nivîsî:
“Ez ji serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, Donald Trump, bo rayedariya wî li derbarê Sûriyê û bo amadekirina dergehên nû ji bo gelê Sûriyê da ku bi pêşerojêkê mezin bigihêjin, sipas dikim.”
Ew herwisa ragihand ku bi Tom Barak, ambasadorê Amerîkayê li Tirkiyê û şandeyê taybet a karên Sûriyê û Libnanê, di telefonê de axivîye. Ev gotûbêj têkildar bû lêkolîna encamên hevdîtina dawî ya Ebdî bi serokê dewleta Sûriyê li Qesra Spî (White House).
Ebdî diyar kir ku du alî li ser zûkirina pêvajoya tevlihevkirina hêzên QSD di nav rêxistinên fermî yên dewleta Sûriyê de hevdamîn bûn.
Ew herwisa endamîya Sûriyê di koalîsyona navneteweyî ya şerê li dijî DAIŞê de “gavêk sereke” nas kir, ku dikare alîkarî bike bo hêvîkirina hevsengiya hewlên hevbeş a di dijberiya ew leşkerê de û ji bo jêbirina tehdiya wê li dijî ewlehiyê herêma navxweyî.
Dawiya peyamê/
Etîket
QSD
Mazlum Ebdî
Artişa Sûriyê
Tevlihevkirin
