“Rola Xwedê û Baweriyê di Mânadarkirina Jiyanê de”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA-Meseleya manayê di jiyanê de, yek ji fikarên bingehîn ên mirovê hevçerx e; mirovê ku di nav pêşketinên teknolojîk û dengbêjên dinyaya nûjen de, pir caran rastî cureyekî valahiyê navxweyî û tevliheviyeke hebûnî (existential confusion) tê. Tecrûbeya valahî, bêarmancî û hesta nepokbûnê (poochî), li nav gelek kesan belav e, nemaze dema ku jiyan tenê di çarçoveya kêf, serkeftina madî an jî zindîbûna biyolojîk de were ravekirin.
Di vê navberê de, bawermendên dîn li ser vê in ku koka vê krîzê, di veqetîna mirov ji Mebeda bilind (mabda’ muta’al) de ye. Ji wan, heke jiyana mirov ji rastiyeke bilind û armanceke pîroz neyê, hemû hewldan, armanc û nirx, di dawiyê de li hemberî mirin û tunebûnê, bêpiştgîr û bêfeyde xuya dibin.
Di navbêna xwe de, dibe ku her kes ji bo jiyana xwe armancekê biafirîne û wê bi maneydar bibîne; lê pirsiyara bingehîn ev e: gelo ev armanc, bê girêdana bi rastiyeke mutleq û ji mirov mezintir, dikarin çêtirîn, kûrahî û rastdariya rastîn hebin? Gelo bêbaweriya bi Xwedê, dikare wêneyekî mentiqî ji bo manaya jiyanê bê çêkirin? (1)
Di vê nivîsê de, em ê vê meseleyê analîz bikin û nîşan bidin ku bêyî Xwedê, bingehên manayê wê hilweşin û jiyan dê rastî valahiyeke mezin were. Ev analîz dê li ser sê xalên sereke were damezrandin.
Xala Yekem: Nebûna Xwedê û Rûxandina Manaya Dawî ya Jiyanê
Hin fîlosofên Xwedê-bawer destnîşan dikin ku di nebûna Xwedê an jî baweriya bi wî de, jiyana mirov ji aliyê armanc û nirx ve bêmana û vala dibe. Ev nêrîn li ser vê bingehê ye ku bêyî hebûna çavkaniyeke bilind, jiyan ji armanca dawî û manaya mezin bêpar dimîne.
Ji bo van ramanweran, di pergala îlahî de, jiyana mirov di dirêjahiya plana Xwedayî de tê pênasekirin: nêzîkbûna bi Xwedê, mezinbûna giyanî û jiyana hetahetayî piştî mirinê; (2) lê heke Xwedê tune be, jiyan bi tenê zincîreyeke bûyerên bêarmanc û biyolojîk dimîne ku destpêk û dawiya wan bê armanc e.
Di vê dîmenê de, mirin dawiya teqez û tarîtiya mutleq e; her hewldan û serkeftin di dawiyê de bêîstîkrar û mehkûmî bîrbûne ye, û ev asoyê tarî dikare bibe sedema hesta bêhêviyê û bêkêrhatinê. (3)
Hin fîlosof bawer dikin ku di nebûna Xwedê û baweriyên dînî de, bingehên domdar ên exlaq jî hilweşin; ji ber ku pîvana dawî ya cihêkbûna başî û xerabiyê û dadwerê xelatker (Xwedê), tune ye. Di van rewşan de, hemî an hin nirxên exlaqî dibin tiştekî nisbî û girêdayî tama çandî; tişta ku berê qebûl bûbû, neqebûl dibe û berevajî. Wekî din, motîvekirina ji bo pabendbûna bi exlaqê jî sist dibe, ji ber ku êdî xelatek dawî an manayeke kûr ji bo wê neyê fikirîn. Ji ber vê yekê, ne tenê jiyan dê ne li gorî riza Xwedê be, lê pêwîst nake ku li gorî exlaq an jî riza kesên din be jî. (4)
Ji vê perspektîvê, tenê bi pejirandina hebûna Xwedê, mirov dikare ji bo jiyanê manayeke erênî û li ser bingeha nirxên rastîn bide destpêk kirin; manayek ku kûr, rê û armanceke resen dide jiyanê.
Xala Duyem: Îhtîmala Mânadarkirina Jiyanê Bêyî Îmana bi Xwedê
Hin fîlosof, nemaze yên Mekteba Eksîstansiyalîzmê (Existentialism), li ser vê in ku jiyan bêyî hebûna Xwedê jî dikare maneyek hebe. Ev nêrîn li ser vê baweriyê ye ku mirov, her çend Xwedê tune be jî, dikare bi awayekî çalak man û armanca jiyana xwe biafirîne.
Ji vê aliyê ve, jiyana kesên bêbawer nikare bi tevahî bêmana bê hesab kirin, ji ber ku ew dikarin li gorî nirxên wekî xêrxwazî, mirovhezîtiyê, parastina jîngehê û rêzgirtin ji hebûnên zindî, ji jiyana xwe maneyekê çêbikin.
Lêbelê, ev fîlosof jî qebûl dikin ku jiyana bê baweriya bi Xwedê, ji aliyê perspektîva bilind û giştî ve, dikare valabûyî û bêmana xuya bike; lê mirov divê bi zanîna vê valahiyê re, li hemberî wê berxwedanê bike û bi serhildan (şoreş) û tekezîkirina li ser nirxên mirovî, jiyana xwe bi awayekî maneydar û hêja ava bike. Mînakê sembolîk ê vê nêrînê, Efsaneya Sîsîfos (5) e, ku tê de kesek bê rawestan hewldanek bêfeyde dike, lê tevî vê bêmaniya xuya, serhildanekî hişyar li hemberî vê qederê çêdike û maneyê dide jiyanê. (6)
Her çend ev teorî hewl didin nîşan bidin ku jiyan bêyî îmanê dikare maneyek hebe jî, lê rastî ev e ku bi xwe van nêrînan valabûna kûr a jiyana bê Xwedê qebûl dikin.
Manaya ku ew pêşkêş dikin, bi piranî tenê li ser lazimên herî kêm ên manayê ye, ango li ser bingeha hewcedariyên demkurt û nirxên nisbî yên mirovî ku bêîstîkrarî û kûrahiya bilind tune ne; bi gotineke din, ev mana dibe “manaya kêmkirî” ku nikare bersîva hewcedariya xwezayî ya mirov ji bo armanceke berfireh, mayînde û giştî bide.
Wekî din, alîgirên vê mekteba felsefî bi xwe jî hay ji sînorên vê manayê hene û qebûl dikin ku ew ne têr e; ji ber ku tecrûbeya jiyana gelek kesên bêbawer nîşan daye ku nebûna baweriya bi Xwedê, pir caran bi hestên kûr ên valahî, sergêjî û bêarmanciyê re têkildar e. Ev yek delîl e ku manafirandina tenê bi nirx û pîvanên mirovî, ku li ser bingeha îman û dîtina dinyaya îlahî neyê damezrandin, nikare valahiya mezin a giyanî ya mirov tije bike û di dawiyê de bi riziyaît û aramiyê ve nebe.
Ji ber vê yekê, her çend van teoriyan gavekê ji bo bersivdana fikara manayê avêtibe jî, ji ber xwezaya sînordar û nisbî ya manaya hatî pêşkêş kirin, nikarin bibin alternatîveke maneyeke kûr, temam û giştgir ku îmana bi Xwedê û armancên bilind ên dînî peyda dikin. Ev cihêbûna bingehîn, yek ji mezintirîn dijwariyên felsefeya manaya jiyanê bêyî Xwedê ye.
Xala Sêyem: Rola Îmana bi Xwedê di Zenginbûna Manayê û Berxwedana Mirovî de
Îmana bi Xwedê û baweriya bi hebûna wî, jiyana mirov bi awayekî bingehîn maneyek û nirxek mezin dide û heta dikare barê zehmetiyên jiyanê ji bo kesê bike yê ku were ragirtin an jî kêfxweş.
Li vir, bi kurtasî hin bandorên girîng ên vê îmanê di jiyanê de tên destnîşankirin:
A. Parastina ji Bêhêviyê (Yûs)
Baweriya bi Xwedayekî dilovan û rehmîn, çavkaniyeke mayînde ya hêviyê û aramiyê ye ku mirov li hemberî nebaşiyan û têkçûnan berxwedêr dike. (7) Bawermend bi xwe dispêrin Xwedê û bendewariya alîkariya wî, ji ketina nav bêhêviyê (nâ-umîdî) dûr dikevin û heta di rewşên dijwar de, jiyanê bêmana nabînin.
B. Rizaît û Aramiya Derûnî
Teslîmbûn û xwe radestkirin ji wîjdan û îradeya Xwedayî (Riza bi îradeya Xwedê), faktorekî bingehîn e di afirandina aramiyê de di hundurê mirov de. (8) Ev helwest dihêle ku kes, li şûna ku tenê bala xwe bide ser daxwaz û hêviyên xwe yên kesane, armanca xwe bike riza Xwedayê; ev nêzîkbûn dûrahiya di navbera rewşa heyî û ya xwestî de kêm dike û ji bêzarî (sorkorrdin) dûr dikeve.
C. Serketina li hemberî Hestiya Tenêtiyê
Îmana bi Xwedayekî ku her dem amade û temaşevanê rewşa mirov e, valahiya tenêtiya hestyarî tije dike. (9) Bawermend bi têkiliya giyanî ya domdar bi Xwedê re, xwe di peywendiyek bi bêdawîtiyê de dibîne û ji bêdengî û xweperestiya mirovî azad dibe; ev têkilî alternatîveke giyanî ye ji bo valahiyên hestyarî û civakî yên serdema nûjen.
D. Armanca Dawî û Bextewariya Axretê
Jiyana bêyî armanceke bilind wekî nêzîkbûna bi Xwedê û bidestxistina bextewariya ebedî, hêdî hêdî dibe sedema bêmaniyê. Îmana bi roja dawî û edaleta Xwedayî, motîvasyoneke xurt dide mirov ku kiryar û tevgera xwe di riya cihêkirina armancên bilind de rêk bixe, ji ber ku bawer dike ku rojekê dê bersîvdarê kiryarên xwe be. (10) Ev perspektîf, jiyana vê dinyayê wekî qonaxeke pêşî ji bo jiyana bêdawî diguherîne.
E. Nêrîna Erênî û Dilşad a li Jiyanê
Baweriya bi hikmet û edaleta Xwedayî, dîtineke erênî li bûyerên cîhanê dide mirov. Bawermend xemgînî û zehmetiyan wekî tiştên derbasbûyî û beşek ji azmûneke Xwedayî dibînin û bi baweriya bi rehma berfireh a Xwedê, bi hêvî û kêfxweşî jiyanê didomînin. (11) Ev nêzîkatî tevahiya pergala hebûnê wekî armancdar û di rewşa herî baş de (ahsen) dinirxîne. (12)
Encam:
Jiyana bêyî îmana bi Xwedê rastî valahî û bêîstîqrariyê tê û bêmana û vala xuya dike. Her çend hin fîlosof bêyî Xwedê maneyekê ava dikin jî, ev mana bi piranî sînordar û nisbî ye û nikare bersîva hewcedariya kûr a mirovî ya ji bo armanceke giştgîr û mayînde bide. Îmana bi Xwedê jiyanê bi armanceke bilind û hêja ve girê dide ku berxwedanê li hemberî zehmetiyan gengaz dike û hesta valahiyê ji holê radike. Ji ber vê yekê, baweriya bi Xwedê rêya sereke ji bo dîtina manaya rast û kûr di jiyanê de ye.
Notên Dawî
1. Ehmedwende, Me’rûf Alî û Sumeyye Tahirî Endanî, Rola Îtiqadê bi Xwedê di Mânadarkirina Jiyanê de (Neqşa E’tiqad bi Xwedê di Mânadarkirina Jiyanê de), Kovara Lêkolînên Kelamî (Faslnameya Lêkolînên Kelamî), Zivistan 1394 SH (2015/2016), Hejmar 11, r. 8.
2. Wek nimûne: Sadrul’dîn Şîrazî, Muhemmed kurê Îbrahîm, El-Hîkmetu’l-Mute’aliyeye fi’l-Esfar’il-‘Aqliyyet’il-Erbe‘a (Hikmeta Bilind di Çar Seferên Aqilî de), Beyrût, Weşana Ji Nû Vejiyana Mîrasa Erebî (Daru Ihya’it-Turâs’il-Arabi), Çapa 3, 1981 Z, C. 9, r. 244; Metz, Teodor, Nivîsên Nû Derbarê Mânaya Jiyanê de*, Wergera Muhsîn Cevadî, Qum, Navenda Lêkolînên Zanistî û Çanda Îslamî (Pêjûhîşgah-i Ulum we Ferheng-i Îslamî), 1388 SH (2009/2010), r. 18-26.
3. Craig, W.L., *Baweriya Rezonable: Rastî û Apolojetîka Xiristiyanî*, Çapa 3yem, Wheaton: Crossway Books, 2008, r. 69.
4. Plantinga, Alvin, Li Ku Berevajîbûn Bi Rastî Li Ku ye: Zanist, Dîn û Xwezayîtî*, Oxford, Oxford University Press, 2011, r. 309-314.
5. Karaktereke efsanewî di wêjeya Yewnana kevnar de, Sîsîfos ji ber ku razên xwedayan eşkere kir ji bo wê hate mehkûmkirin ku kevirekî hilgire û ber bi lûtkeya çiyayekî ve bibirê, lê her gava ku digihîjta lûtkeyê, kevir dadiket û Sîsîfos neçar ma ku careke din vê yekê bike. Karka wî di wêjeya rojavayî de mîsyona karê bêwate û bêfeyde ye.
6. Camus, Albert, Efsaneya Sîsîfos*, Wergera Mehmud Sultanîye, Tehran, Weşana Camî (Neşr-i Camî), Çapa 2yem, 1385 SH (2006/2007), r. 133.
7. Wek nimûne, binêre: Sureta Zemer, Ayet 53: «Bêje: Ey xulamên min ên ku li heqê xwe zêde kirine (guneh kirine), ji rehmê Xwedê neêşin. Bi rastî, Xwedê hemû gunehan dibaxşîne. Bi rastî, ew Yê ku gelek baxşandî û dilovîn e.»
8. Wek nimûne, binêre: Sureta Beqere, Ayet 112: «Belê! Kî ku rûyê xwe teslîmî Xwedê bike û ew kesê qenckar be, baca wî li ba Xwedayê wî heye. Li ser wan ne tirsek heye û ne jî ew xemgîn dibin.»
9. Wek nimûne, binêre: Sureta Hadid, Ayet 4: «Û ew ligel we ye, hûn li ku derê bin jî.»
10. Wek nimûne, binêre: Sureta Hicr, Ayat 92-93: «Bi Xwedayê te, em ê wan hemûyan bipirsin; li ser tiştên ku dikirin.»
11. Wek nimûne, binêre: Sureta Beqere, Ayat 156-157: «Ew kesên ku dema musîbetek (belayek) li wan dikeve dibêjin: 'Bi rastî em ji Xwedê ne û bi rastî em vegeriyayiyê balê wî ne.' Ew kes li ser wan, pîroziyên Xwedayê wan û rehmetek heye. Ew kes rêyên rast dîtine.»
12. Ehmedwend û Tahirî Endanî, *Neqşa E’tiqad bi Xwedê di Mânadarkirina Jiyanê de, r. 9-13.
