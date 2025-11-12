Encamên Hilbijartinên Îraqê; Şikesta Axafta Boykotê, Pêşveçûna Axaftên Şîayî û Bihevgirtina Xakimiyeta Nîştimanî

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA –Hilbijartinên Parlementoyê yên 2025’ê li Îraqê – Şikesta Boykotê, Pêşveçûna Axaftên Şîayî û Bihevgirtina Xakimiyeta Nîştimanî
Hilbijartina parlementoyê ya 2025’ê li Îraqê, yek ji girîngtirîn qada guherîna siyasî yên du dahiyan dawiyê bû. Bi beşdariya zêdetir ji serdema berê û bi rêya çavkaniyên naverokî, li gorî daneyên fermî, 56% ji wan ku mafê dengdanê hene, di hilbijartinan de beşdar bûn.
Ev nîşan dide ku gelê Îraqê paşî jî baweriyê xwe ji qutîya dengdanê û pergala demokratîk vegerand û rola girîng di biryarên pêşerojê de lîst.
1. Zêdebûna Beşdariyê û Vegerê Baweriyê
Beşdariya gelê Îraqê di vê dorê de ji hilbijartinên 2021’ê zêdetir bû bi 14%.
Ev îşareteke vekirî ye li ser ku bawerî û têgihiştina nîştimanî ji nû ve di pergala siyasî û nîzamên fermî de dest pê dike.
Hilbijartin di rewşek de bû ku Îraq hîn jî di navbera krîzên ewlekariyê, aborî û pêşengiya derve de dijî. Lê, beşdariya wan di qada demokratîk de, bingeha leşkeriya parlementê û hukûmeta nû bi awayekî hêsan piştrast kir û pêyamek zelal da ji bo ewlehiyeta siyasî û yekgirtîya nîştimanî.
2. Boykot û Şikesta Axaftê Sadr
Yek ji tema yên girîng di vê dorê de bû boykota axaftê Sadr û xwe derxistina Muqteda es-Sadr ji hilbijartinê. Ew axaft daxwaz kir ku şerîkên wê nebeşdar bin, lê di encamê de ev boykot bi serneketî tê wisa xwendin.
Beşdariya li ser 55%, ji 41%’ê 2021’ê zêdetir bû, ku tê gotin gelê Îraqê, herçend ku hewlên siyasî hebûn, hêvîya xwe di rêya qanûnî û demokratîk de dît.
Nazerên siyasî ev rewş têne dîtin wekî vegerê rola gelê Îraqê di pergala biryar-danê de û nîşanê piştrastbûna dîmênên demokratîk.
3. Dest Bilindbûna Koalisyonên Şîayî
Encamên destpêkê nîşan didin ku koalisyona “İdarat ad-Devle” bi serokiya Muhammad Şiya es-Sudani zêdetirîn dengan stendiye.
Piştî wê, koalisyona “Devlet al-Qanûn” bi serokiya Nûrî al-Malikî bi 32 kursî, koalisyona “es-Sadiqûn” bi serokiya Şêx Qeys Xezalî bi 11 kursî û Rêxistina Bedr bi serokiya Hadî al-‘Amerî di astên dû re hatin.
Ev encam nîşan dide ku hêzên şîayî û hêzên nêzîkî hukûmeta navendî di meclîsa pêşerojê de rola girîng dê hebin û balansa siyasî ya navxweyî tê guherandin.
Ev rewş dê karîgeriya wê li ser yekgirtîya hukûmeta nû û planên siyasî û aborî zêde bike.
4. Têkiliyeke Nû: “Dewletê Xebatkar û Yekbûyî”
Serkeftina hêzên nêzîkî hukûmeta Sudani nîşan dide ku gotinê “dewletê bi hêz û yekbûyî” bi fermiyet dike.
Ev îdeoloji dê alîkariya ku biryarên nîştimanî bi yekrêzî werin girtin, dewlet karîgeriya xwe di avakirina aborî, çêtiriyê xizmetên giştî û rêvebiriya têkiliyên herêmî de zêde bike.
Li ser axafta xakimiyeta nîştimanî, ev gava nû diyar dike ku Îraq di şûna xwe de jî têne piştrast kirin.
5. Ewlêkarî û Rola Hêzên Navxweyî
Beşdariya zêde û serkeftina hêzên nêzîkî hukûmetê karîgeriya wê li ser ewlekariya navxweyî zêde kir.
Hêzên fedaî û rêxistinên herêmî, ku rola bingehîn di ewlehiyê de hene, niha bi desteka siyasîyê yê zêdetir têne piştrast kirin.
Lê hukûmeta nû divê bi çarçoveyên qanûnî, yekbûni navbera hêzên fermî û herêmî biparêze, da ku rêbaza “çek tenê li destê dewletê ye” jî neşike û hêzên herêmî di ber hemle û teror de jî karîger bin.
6. Xuyakirina Rewşa Herêmî: Xetê Baxdad–Tehran û Kêmbûna Karîgeriya Amerîkayê
Encamên hilbijartinê diyar dikin ku hêzên nêzîkî hukûmetê dikarin têkildariya Îraqê di balansa herêmî de biguherînin.
Wekî ku analîzan pêşî gotibûn, serkeftina wan hêzan alîkariya têkildariya Baxdad–Tehran dike û rola Îraqê di siyaseta herêmî de zêde dike, lê karîgeriya rast ya Dewletên Yekbûyî têr têr kêm dibe.
Dewleta nû bi legîtîmîtiya gelê xwe û yekgirtîya nîştimanî, dikare siyaseta derve ya balansa bixebite:
kêmtir têkiliyên neqolînî bi Rojava, lê bi pêdiviya serbixweyî ya stratejîk û rêvebiriya wusa li herêman.
7. Dîtina Pêşerojê
Hilbijartina 2025’ê ne tenê bingeha demokratîk di Îraqê de piştrast kir, lê jî rêya biryarên nîştimanî û balansa siyasî ronî kir.
Bi serkeftina hêzên şîayî û koalisyonên nêzîkî hukûmetê, Îraq niha li ser qada nû ye da ku dikare bi legîtîmîtiya gelê xwe reformên aborî, ewlekariyê û siyasî bidomîne.
Dewleta nû, bi rêvebiriya aqilane, dikare hem hêzên herêmî hem rêxistinên fermî bi hev re bigire da ku di bin têkoşîna yekbûyî de karîger bibe.
Li astê herêmî jî, ev encam nîşan dide ku Îraq dikare serbixweyîya stratejîk biparêze û bi siyaseta derve ya balansa rola xwe di cîhana erebî û îslamî de piştrast bike.
Encam
Hilbijartina parlementoyê ya 2025’ê li Îraqê, bi beşdariya bilind û şikesta boykotê, girêdanek nû di dîroka siyasî ya Îraqê afirand.
Ev bû sedema:
• piştrastbûna hêzên şîayî,
• bihevgirtina hukûmeta navendî,
• û nûvekirina balansa hêzên siyasî.
Niha Îraq di qada nû de ye da ku dikare bi legîtîmîtiya gelê xwe, reformên aborî, ewlekariyê û siyaseta derve bi serbixweyî û balansa berdewam bike.
Etîket: Îraq – Hilbijartin – Îran – Dewletên Yekbûyî – Muhammad Şiya es-Sudani – Nûrî al-Malikî
