Êrîş li ser Şîeyên Sûriyê têne kirin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA – Şewq Ibrahim şerokê karûbarê Sûriyê ragihand ku Şîʿeyên li navçeya Seyîda Zeyneb li Başûrê Dimêşqê têne hêmberî têkoşîn û cezayê hatine dayîn, bi awayekî ku hejmarek ji malên wan têne agirandin.
Raportekê diyar dike ku daniştvanên vê navçeyê bi rêya rastê têne hêmberî têkoşînê. Şîʿeyên Îraq û cîhanê divê di vê asta hestiyarî de bihêlin alîkariya Şîʿeyên Sûriyê. Êlawîyan li piştî Şîʿeyên dijî cinayetên wê rêjîmê rawestand.
Berî vê jî, raporta din ragihand ku xurtbûnên terefî di devera Dimêşqê û navçeya Zeynebiye de piştî axaftinên şikestî li navçeya bajarokê Hucêyra, bûye sedema tevgerên şermezaran li dijî Şîʿeyên li navçeya Zeynebîye.
li Bîr anîn liser mijara jorî li her welatî pewîsta mafe hemû gel û mezheban jera Asayiş û emnah hebê li Sûriyê jî hem lazima mafe Şîʿeyên rez jera were girtin.
