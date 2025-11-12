Tirkiye: Divê pêvajoya çekdarkirina PKKê di bin kontrola Enqerê de be

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA –Cîgirê Serokê Partiya Dad û Geşepêdanê (AKP) û Berdevkê wê Omer Çilik ev yek di civîna konseya rêveberiya partiyê de ku bi serokatiya Serokkomar Recep Tayyip Erdogan li baregeha partiyê ya li Enqerê pêk hat, got. Wî got ku artêşa Tirkiyê û ajansa îstîxbarata neteweyî ya welêt (MIT) dê pêvajoya çekdarkirinê ji nêz ve bişopînin da ku piştrast bikin ku pêvajoya çekdarkirina PKKê samîmiyeta wê heye û nîşanên hilweşîna tevahî ya rêxistinê şîrove bikin.
Wî got, "Şerê li dijî terorîzmê û bidestxistina armanca Tirkiyeyek bê teror hîn jî pêşîniya sereke ya dewletê ye û ji ber vê yekê divê hêzên PKKê yên mayî ji Tirkiyê vekişin."
Çelik got ku AKPê mekanîzmayek navxweyî ya taybet ava kiriye da ku pêvajoya çekdarkirinê bişopîne û bi stratejîkî binirxîne da ku ewlehiya navxweyî aram bike, piştgiriyê bide pêvajoya "Tirkiyeya bê teror" û ji bo aştiya aram li hundir û derveyî Tirkiyê hawîrdorek siyasî biafirîne. Qadan binirxînin.
Your Comment