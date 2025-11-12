Şîya Sûdanî: Me serkeftinek mezin bi dest xist

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA –Rêjeya beşdarbûnê di dengdana giştî ya hilbijartinên parlementoya Iraqê de ji %55 û di dengdana taybet de jî ji %82.5 derbas bû, bi tevahî 12 milyon û 3 hezar û 143 dengdêr.
Komîsyona Bilind a Hilbijartinê ya Serbixwe ya Iraqê (KHSE) di daxuyaniyekê de ragihand ku ji 20 milyon û 63 hezar û 733 navendên dengdanê 10 milyon û 898 hezar û 327 dengdêran dengê xwe dane, ev jî rêjeya beşdarbûnê gihandiye ji sedî 54.
Ji 21 milyon û 404 hezar û 291 dengdêran, 12 milyon û 3 hezar û 143 dengdêran dengê xwe dane, ev jî ji rêjeya beşdarbûna giştî ya ji sedî 55 derbas bû.
Serokwezîr her wiha got ku neteweya mezin a Iraqê gaveke din ber bi parastina destûra xwe ya demokratîk ve avêtiye û serkeftin bi dest xistiye.
Li gorî komîsyonê, rêjeya beşdarbûnê gihîştiye ji sedî 82.5.
Dengdana giştî roja Sêşemê saet 7:00ê sibê li Iraq û Herêma Kurdistanê dest pê kir, 8,703 navendên dengdanê, ku ji 39,285 navendên dengdanê pêk tên, vebûn. 31 hevpeymanî, 38 partî û 79 kes beşdarî hilbijartinan bûn û zêdetirî 7,000 namzed ji bo 329 kursiyan pêşbaziyê dikin.
