Hakan Fîdan: Divê PKK li Iraq û Sûriyeyê jî çekdar bibe

Li gor ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Eh-ul-beyt (s.x) – ABNA –Hakan Fidan, Wezîra Derve ya Tirkiyê, di konferansa ragihandina hevbeş a li Baxdadê bi Fûad Hesen — hemrêzê wî ya îraqî — de, bi nîşandanê ku herêm ber bi krîzeke mezin diçe, got: rêya xilasbûnê ji vê rewşê, têgihiştin û hevkarîya navbera welatanên herêmê ye. Bo gihiştinê bo pêşkeftina dawî, divê welatan ê herêmê di ber derbasbûna guhertinan a rojane de yekpare bin û bê ku li ser aktorên derve hişyar bin, çareyên bingehîn ji krîzên heyî bibînin.
Fidan bi rêzdanê li ser rewşa niha ya Iraqê û planên hevrêz a her du welatan di qada avê, bazirganiyê û enerjiyê de, got: peymana ku em biryar dayin ku bi Iraqê re were destnîşan kirin, beşekî taybet heye bi xebatên rûnişkandina xêzanên avê yên Iraqê; û heman demê, em komîteyeke hevbeş çêkirine bo hevkariyê di qada enerjiyê de.
Wî di dewamê de daxwazî kir ku PKK tevahî neçeke were kirin û got: daxuyaniyên PKK derbarê rawestandina operasyonên leşkerî û neçeke kirin xwediyên girîngiyek mezin in, û divê ev mijar li Sûriyê û Iraqê jî were bicihan kirin.
