Hakan Fîdan: Divê PKK li Iraq û Sûriyeyê jî çekdar bibe

14 November 2025 - 20:26
Source: https://www.mehrnews.com//

"Wezîrê Derve yê Tirkiyeyê li Bexdayê, bi tekîd li ser pêwîstiya hevkariya ewlekarî û aborî ya welatên herêmî, daxwaza çekdana hêzên PKK û HSD (SDF) li Iraq û Sûriyê kir."

Li gor ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Eh-ul-beyt (s.x)  – ABNA –Hakan Fidan, Wezîra Derve ya Tirkiyê, di konferansa ragihandina hevbeş a li Baxdadê bi Fûad Hesen — hemrêzê wî ya îraqî — de, bi nîşandanê ku herêm ber bi krîzeke mezin diçe, got: rêya xilasbûnê ji vê rewşê, têgihiştin û hevkarîya navbera welatanên herêmê ye. Bo gihiştinê bo pêşkeftina dawî, divê welatan ê herêmê di ber derbasbûna guhertinan a rojane de yekpare bin û bê ku li ser aktorên derve hişyar bin, çareyên bingehîn ji krîzên heyî bibînin.

Fidan bi rêzdanê li ser rewşa niha ya Iraqê û planên hevrêz a her du welatan di qada avê, bazirganiyê û enerjiyê de, got: peymana ku em biryar dayin ku bi Iraqê re were destnîşan kirin, beşekî taybet heye bi xebatên rûnişkandina xêzanên avê yên Iraqê; û heman demê, em komîteyeke hevbeş çêkirine bo hevkariyê di qada enerjiyê de.

Wî di dewamê de daxwazî kir ku PKK tevahî neçeke were kirin û got: daxuyaniyên PKK derbarê rawestandina operasyonên leşkerî û neçeke kirin xwediyên girîngiyek mezin in, û divê ev mijar li Sûriyê û Iraqê jî were bicihan kirin.

