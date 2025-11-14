Elî Bapîr: Divê hilbijartin paqij û bêyî destwerdan be

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA – Elî Bapîr derbarê pêvajoya hilbijartinê de got: Em hêvî dikin ku vê carê hilbijartin paqij û bê darêştina plan û destwerdan be. Her kesê ku di encaman de destwerdanê bike tê wê wateyê ku destwerdan di îradeya gel de hatiyekirin tişta ku gel dilsar dike, çawa ku me di hilbijartinên berê de dît.
Serokê Komela Dadgeriyê ya Kurdistanê, bal kişand ser hilbijartinên berê jî û got: Mixabin, komîsyon berê bi pirsên cuda re rû bi rû bûye û em gelek caran li ser vê yekê axivîne, bi taybet derbarê hilbijartinên parlemana Kurdistanê û dewreyên berê wê de bû. Wî her wiha got: Di asta Iraqê û Herêma Kurdistanê da, ji bilî yekîtî û hevgirtinê tiştek tuneye û divê ev, bingeha kar û xebata me be. Encam çi dibe bila bibe, giring ev e ku pêvajoya hilbijartinê bi paqijî û saxlemî be.
