"Mamoste Rustemî: Xebata ji bo afirandina aşitî û lihevkirinê di nav mirovan de, îbadet e."

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA – Mamosta Fayiq Rostamî, di xutbeyên Nimêja Înê ya vê heftê li cem nimêjgehên Mizgefta Mezin a Sineyê, got: "Pêxemberê Mihemmed (s.x.a) gotine: 'Tu îbadetek bi qîmeta lêkolîna aşitiyê û lihevkirinê di navbera du kesan an komekê de tune.'"
Xebata Aşitiyê wek Îbadet:
Ew zêde kir: "Afirandina aşitî û lihevkirinê di nav mirovan de îbadet e, û xebata endamên şûrayên çareseriya nakokiyan ji bo afirandina aşitî û aştî di civakê de bi qîmet e."
Quran wek Mûcizeya Mezin:
Ew di ber xwe da: "Qurana Kerîm mûcizeya herî mezin a Pêxemberê Xwedê ye, û bicîanîna fermanên wê dibe sedema damezrandina adalet û lihevkirinê di civakê de."
Giringiya Mafên Giştî:
İmamê Înê yê Sineyê li ser giringiya xebata dadrêsan şirove kir ú got: "Dadrês divê parêzvanê mafên giştî be, û nehêle ku mafê tu mirovê sitandî winda bibe."
Nirxandina Dilovanî:
Mamosta Rostemî bi hêz got: "Dilovaniya Xudê dema ku bendeyan jî di hember hev de dilovan in, dikeve ser wan."
Pêwîstiya Xebata Avê:
Ew li ser giringiya avê wekî diyariyek Xudê û bingehê jiyanê şirove kir, û bi tekîd li ser pêwîstiya parastina çavkaniyan, nemaze avê, got: "Bicîanîna prensîpên kêmbûna avê ne tenê wezîfeyeke mirovî, lê erkeke civakî û dînî jî ye."
Berkêşeya Kêmasiya Avê:
İmamê Înê yê Sineyê hişyarî da ku "heke bêbalîiya me li ser karanîna avê bibe sedema kêmbûna vê çavkaniya jiyanê ji bo kesên din, divê em di roja qiyametê de bersiv bidin."
Adalet û Dilovanî di Civakê de:
Ew di beşeke din a axaftina xwe de li ser cihê nimaca cuma di îslamê de got: "Li cem Xudê tu xanî bi qîmetiya mizgeftekê ku nimaca cuma tê kirin û bi beşdariya bawermendan tê lidarxistinê, nîne."
Erkên Mesûlan:
Mamosta Rostemî bi tekîd li ser pêwîstiya bala mesûlan kişande ser binesazî û çareserkirina pirsgirêkên rêyan, û got: "Heke mesûl bi erka xwe di qada avahîsazî û rêyan de bicîvin, gelek pirsgirêk û bûyerên nebaş têne pêşîgirtin."
Rewşa Aborî ya Zehmî:
İmamê Înê yê Sineyê rewşa aborî ya zehmet a îro bi bîr anî, û ji hin kesên ku li şûna alîkariya hewcedaran, zêdetir zextê li gel dike, rexne kir.
Bêhna Dinyayê:
Ew got: "Dinyaya bêhna xwe ye, û divê em ji van derfetên xebata baş û alîkariya kesên din sûd werbigirin."
Sine - Îmam Cuma yê Sine bal kişand ser girîngiya aştî û lihevhatinê di navbera mirovan de û got: Ji hewildana aştî û lihevhatinê di navbera mirovan de îbadetek bilindtir tune.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA – Mamosta Fayiq Rostamî, di xutbeyên Nimêja Înê ya vê heftê li cem nimêjgehên Mizgefta Mezin a Sineyê, got: "Pêxemberê Mihemmed (s.x.a) gotine: 'Tu îbadetek bi qîmeta lêkolîna aşitiyê û lihevkirinê di navbera du kesan an komekê de tune.'"
Your Comment