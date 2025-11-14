Vîdyo | Gundekî Şîe li Fransayê bi şêniyên ku ji bo İmam Mehdî (a.c.) xemgîn in

14 November 2025 - 22:07
News ID: 1750294
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA – Li dûrî 200 kîlomêtreyê Parîsê, gundekî bi navê Gondé lès Herpy heye. Ev gund bi şêniyên eslê xwe fransîna û misilman e, ku mezheba Şiî ya 12 Îmaman diparêzin. Jiyana wan bi baweriya wan a bi zuhura Îmam Zeman (a.c…farecah) ve girêdayî ye. Tags: Şiîyên Fransayê Fransa Parîs **Şirove:** - Ev gund nimûneyek balkêş ji koma dînî ya Fransayê ye - Şêniyên gund fransiyên orjînal in ku bi xwe mezheba Şiî hilbijartiye - Bawerî bi Îmam Mehdî (a.c…farecah) di navenda jiyana wan de ye - Li herêmek nêzî Parîsê cih digire
Your Comment