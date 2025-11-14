Ayetullah Nûrî Hemedanî: "Quran beyana her tiştî û rêya rêberiya mirovan e"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA – Peyama Ayetullah Nûrî Hemedanî, rayedarê(marciê) bilind a taqlîdê, di ayîna dawî ya pêşbaziya XVII-a giştî ya Quranê "Mudhametane" ku li parêzgeha Hemedanê hat lidarxistin, hat xwendin.
**Tekîd li ser Têgihiştin û Amadekirina Quranê:**
Mezinek li ser bingeha ayetan ji Quranê, li ser hûrbûn, amelkirin û hanasebûna bi peyva wahiyê tekîd kir.
**Xemgîniya Pêxember (s.x.a) ji ber terkkirina Quranê:**
Ayetullah Nûrî Hemedanî, bi navbêra ayetek ji sûreya Furqanê, bi bîr anî ku Pêxember (s.x.a) ji ber terkkirina Quranê gilî kirine û got: "Xwedê ev pirtûka ezmanî ji bo rêberiya mirovan şandiye, lê mixabîn em ji zanîn û fermanên wê wekî ku divê sûd nabin."
**Quran wek Beyana Her Tiştî:**
Bi istinadê li sûreya Nahl û Îsra, Quran wek "beyana her tiştî" û "şîfa û rehmet ji bo bawermendan" nas kir û tekîd kir: "Xwendina Qur'an gava pêşîn a fehmkirina wê ye, piştre hûrbûn û amelkirin dereceyên sûdwergirtina ji peyva wahiyê ne."
**Şertên Sûdwergirtina Rast:**
Ev mezina bilind a taqlîdê bi navbêra hadîsên Ehlê Beyt (s.x), paqijiya diyar û veşartî wek şerta sûdwergirtina rast ji Quranê nas kir û tekîd kir: "Ciwanên ku bêrea xwendekarî heye û sîngê wan embarê peyva Xwedewendî ne, divê qîmeta vê diyarî bizanibin û ji bo şikerekê, amilê Quranê bin."
**Giringiya Hanasebûna bi Quranê di Ciwanîyê de:**
Ayetullah Nûrî Hemedanî bi gotineke ji Îmam Sadîq (a.s.), hanasebûna bi Quranê di serdema ciwanîyê de wek bingehên rêberî û xelasîbûnê nas kir û xwest ku bala xwe bêhtir bidin çalakiyên Quranê li mizgeftan.
**Sipas ji Çalakiyên Quranê:**
Ew di dawiyê de bi sipaskirina hewldanên navendên çandeyî û hunerî yên mizgeftan ji bo ajotina çalakiyên Quranê, ji lidarxênerên pêşbaziya XVII-a "Mudhametane" li Hemedanê spas kir û ji Xwedê Talê bêhtir serkeftin ji xwendevan û hîfizkaranê Quranê xwest.
Your Comment