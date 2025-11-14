Firavîna nîvro ya Papa bi feqîran re; pîrozkirina Roja Cîhanî ya Feqîran bi şêwaza Vatîkanê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA – Papa Leo XIV, rêberê Dêra Katolîk, ku çend meh piştî mirina Papa Francis ji bo vê wezîfeyê hate hilbijartin, biryar e ku roja Yekşemê, 16ê Mijdarê, ku bi Roja Cîhanî ya Xizanan a nehemîn re hevdem e, bi nêzîkî 1300 kesên xizan re firavînê bixwe. Berî vê civînê, ew ê di çarçoveya Sala Pîroz a Xizanan de saet di 10ê sibê de li Bazîlîkaya St. Peter ayînek olî li dar bixe. Li gorî ajansa nûçeyan a girêdayî Vatîkanê, tê payîn ku nêzîkî 10,000 Xiristiyan ji çar aliyên cîhanê beşdarî civîna roja Yekşemê bibin, nemaze kesên di rewşên dijwar de, û her weha çalakvanên civakî yên girêdayî înîsiyatîfên dêrê.
Papa Francis (2013-2025) di salên berê de, ji damezrandina "Roja Cîhanî ya Xizanan" di sala 2017an de, gelek caran bi kesên xizan re xwariye. Armanca wî ya vê înîsiyatîfê ew bû ku dêrê teşwîq bike ku "ji xwe wêdetir biçe" û bi xizaniyê re di hemî xuyangên wê yên cûrbecûr de di cîhana îroyîn de rûbirû bibe.
Hêjayî gotinê ye ku Papa Leo XIV berê di nîvê Tebaxê de li komuna Castel Gandolfo ya li Romayê bi nêzîkî 100 mêr, jin û zarokên hejar re firavîn xwaribû.
Firavîna vê hefteyê bi Papa re dê li hola civînê ya Vatîkanê were lidarxistin, û piştî xwarinê, ji her mêvanekî re dê çenteyek piştê ya ku pêdiviyên rojane tê de hene were dayîn.
