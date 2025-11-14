Waşington razî bû pergalên ragihandinê yên leşkerî bifiroşe Iraqê

Li Gore ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-beytê (s.x)- ABNA- Wezareta Şer a Amerîkayê (Pentagon) ragihand ku Wezareta Derve ya vê welatê li firotina pergalên têkiliyê yên leşkerî ji bo Iraqê bi nirxa 100 milyon dolar razî bûye.
Lê gorî daxuyaniyê ku ji hêla Ajansa Hevkarîya Ewlekariya Defansê ya girêdayî Wezareta Şer a Amerîkayê ve weşdar bûye, Wezareta Derve destûra firotina amadekariyên têkiliyê û radyo yên bi nirxa 100 milyon dolar ji bo Iraqê derxistiye.
Ev danûstandin tê de xalan gihîştina bê-sîmik, radyo yên digirî, pergalên stasyona radyo û pergalên dubarekerên radyo têne girtin.
Etîket: Iraq • Amerîka • Firotina Çêkerên Leşkerî
