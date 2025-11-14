  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Daxwaza Hizbullahê ji Fransayê bo Lîstina Rolek ji bo Rawestandina Tecawizên Îsraîlê

14 November 2025 - 23:20
News ID: 1750308
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Daxwaza Hizbullahê ji Fransayê bo Lîstina Rolek ji bo Rawestandina Tecawizên Îsraîlê

Berdevkê têkiliyên navneteweyî yên Hizbullahê di çavniyarkirina şêwirmendê siyasî yê serokkomarê Fransayê de, li berdewamiya tecawizên Îsraîlê rexne kir.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA – "Anne-Claire Lejeander" şêwirmenda siyasî ya serokkomarê Fransayê îro încuma bi "Emmar Mûsewî" berdevkê têkiliyên navneteweyî yên Hizbullahê ya Libnanê re çavnîyar kir.

**Naveroka Çavnîyarê:**

Di vê çavnîyarê de Mûsewî û Lejeander li ser:

- Tecawiz û xerabiyên Îsraîlê

- Pabendnebûna aliyê Îsraîlî ya li bicîanîna peymana agirbestê

- Daxwaza ji bo roleke çalaktir a Fransayê wek garantorek peymanê

**Daxwazên Hizbullahê:**

Mûsewî tekîd kir ku:

- Hizbullah li benda hilbijartinên parlamenî di wextê xwe de ye

- Pêwîst e ku Fransaye roleke çalaktir bilîze ji bo rawestandina tecawizên Îsraîlê

**Nêrîna Fransayê:**

Lejeander di roja bêrû de ragihandibû ku:

- Têkiliyên wan bi aliyê Suûdî re berdewam dike

- Armanc eşkerekirina pêşketinên:

  * Belavkirina hakimiyeta dewleta Libnanê li ser hemû axa welêt

  * Sînorkirina çekan li gor plansaziya pejirandî

**Tags:**

Libnan

Hizbullahê Libnanê

Fransa

Îsraîl

Artêşa Îsraîlê

Hizbullah

Your Comment

You are replying to: .
captcha