Daxwaza Hizbullahê ji Fransayê bo Lîstina Rolek ji bo Rawestandina Tecawizên Îsraîlê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA – "Anne-Claire Lejeander" şêwirmenda siyasî ya serokkomarê Fransayê îro încuma bi "Emmar Mûsewî" berdevkê têkiliyên navneteweyî yên Hizbullahê ya Libnanê re çavnîyar kir.
**Naveroka Çavnîyarê:**
Di vê çavnîyarê de Mûsewî û Lejeander li ser:
- Tecawiz û xerabiyên Îsraîlê
- Pabendnebûna aliyê Îsraîlî ya li bicîanîna peymana agirbestê
- Daxwaza ji bo roleke çalaktir a Fransayê wek garantorek peymanê
**Daxwazên Hizbullahê:**
Mûsewî tekîd kir ku:
- Hizbullah li benda hilbijartinên parlamenî di wextê xwe de ye
- Pêwîst e ku Fransaye roleke çalaktir bilîze ji bo rawestandina tecawizên Îsraîlê
**Nêrîna Fransayê:**
Lejeander di roja bêrû de ragihandibû ku:
- Têkiliyên wan bi aliyê Suûdî re berdewam dike
- Armanc eşkerekirina pêşketinên:
* Belavkirina hakimiyeta dewleta Libnanê li ser hemû axa welêt
* Sînorkirina çekan li gor plansaziya pejirandî
