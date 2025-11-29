Şêx Neîm Qasim: Mafê bersivdayînê parastî ye; Bi teror û şehîd kirina fermandarên berxwedanê dê bi ser nekevin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Şêx Neîm Qasim di bîra şehîdê berxwedanê, Seyîd Haşim El‑Tabtabayî (Seyîd Ebû Elî), de axaft
Beşdarîyên Hizbullah di civata ku bi bîra şehîdê mezinê cihadî, Seyîd Haşim El‑Tabatabayî (Seyîd Ebû Elî) û hin hevalên wê li komelek(Qata) «Seyîdê Şehîdayan (s.x)» di Dahiyê Başûrê Beyrûtê de hatî rêxistin, li wê xebatê Şêx Neîm Qasim, Cînavê Yekem a Hizbullahê, taybetî û rolên pêşeng a şehîd ebû elî şîrover kir.
Şêx Qasim di axaftinê xwe de nivîsand ku şehîd ebû elî li ser rûmetên cihê li Libnan, li dijî tekfiriyan li Sûriyê û ji bo alîkariya berxwedanê Yemenê, bi berxwedan û bernamekirina dijwar u rûmetdar nas dibe. Ew di destûra şewitandinê, şêwirmendiya li ser lîstikên şer û amadebûna ji bo mehengan pêşîn de pir jêhatî bû.
🔹 Berxwedan û rolên şehîd ebû elî
Şêx Qasim ragihand ku şehîd ebû elî serokê şerê “Ma‘rike Awlî el‑Be’s” bû û di rêxistina lêşkeran, şêwirmendiya operasyon û plankan jîr û avahir kirina roket û drone, di reja agir de, çendan kesan bi navê mêjî bû. Paşê ew bi fermî wekî serokê lîskera cihadî û alîkarê berxwedan hat destnîşan kirin.
Li heman demê ew got ku hêrs û kuştina serokan berxwedan, dawîna wêyî hewlên dushmanan ye ku hêz û rûh û pergala berxwedanê zayî bikirin. “Lê ev hereket ne nikare Hizbullahê rawestîne, ji ber ku şehîdiyet xewn û nasnameya berxwedanê ye û nehatinê yekek lêzêdîye li ser rêya berxwedanê.”
🔹 Berxwedan ji Mekteba Îmam Huseynê dibe serçavê Hizbullahê
Şêx Qasim di dawî de got ku Hizbullah ji makteba Îmam Huseyn û Seyîdê Şehîdayan pêk hatîye û bi şehîd û serokanê mezin pêkanîye. Ew îlan kir: “Armancê kuştin û terrorkirin ê qet nayê bi ser re, berxwedan ê bi hêz û îmanê xwe berdewam bike.”
🔹 Nifûz û nişaneya karên têkoşana taybetî
Ew jê kir ku di wateya daxwazê dijmin de nefûz û cihê agentan ji ber vekirina qada Libnanê, yekîtiya çandî û siyasî dewletan yên derveyî hatine ku ew rewş ava bikin. Ew nîşan da ku hin torên lêkolînê şehûd dikin û netewa İsraîl bi pasaport û hevkariyên derveyî destnîşan dike. Şêx Qasim daxwaz kir ku “xala ewlekarî û şaşiyên hêrs” têne şîfandin.
Ew got: “Berhevalên ku bi şehîd ebû elî di binê de di bernamekirina operasiyan de bûn, bi şehîdiyetê xwe xêr û destkeftinê mezin pêşkeşik kirin. Ev cînayetek aça ye û mafê bersivê ji bo me parastî ye, em ê dema bersivê xwe diyar bikin.”
🔹 Paşa çend navên îmkan û pêvajoya pêşîn
Şêx Qasim ji hemû kesên ji Libnan, Îran, Yemen, Iraq û grûbên Filistînî ku peyamên xwezayî û rûmet dane, sipas kir.
🔹 Xelata Bo Pap û pêbaweriya li ser pêşkeftina aştiya Libnanê
Ew serdana Papê li Libnan bi rastî herêmekî pozîtîf reckir û got ku komîteya siyasî ya Hizbullah ê peyamê xwezayî bo ofîsa Papî bi dest bide, û hêvîya xwe kir ku ev serdanê pêşkeftina aşti û parastina daxwaza libnanê biparêze.
🔹 Roja Astengirînê; Roja Serketinê Libnanê
Şêx Qasim bîra sala yekem a rawestîna têkoşan yan şer kir û got: “Roja astengirînê roja serketina gelê libnan û berxwedan bû, ji ber ku em ruxnaên dushman jê kirin û şer ne destnîşan diya ku berxwedanê tune bike.” Ew destnîşan kir ku Dewlet di çarçoveya peymana şerê de armanca bi rêxistina lêşker li Başûr û daxa Îsraîl ji zeminê Libnan pêk anî.
🔹 Amûr û têkiliyên deryaî‑derveyî
Şêx Qasim bîrî hilgirt ku şerê “Awlî al‑Be’s” bû şerek ku hêzên biçûk û bi îman li dijî hêzên taybetî, û bi destûra Amerikan û İsraîlê berxwedan kirin û serketinê tarihî pêk anî. “Projeya İsraîl ber pêşvaziya şer bi ser nêhat.”
Ew jê kir ku egirinê İsraîl ne tenê li dijî berxwedan, lê hemû Libnan têk dike — da ku kontrolê xak, siyaseta, û aboriyê Libnanê bi dest bige.
🔹 Destdahiya Derveyî û Hêrsên Aborî
“Eger Îsraîl û Amerîka bi kuştin û şer û sîyaseta daxwazê xwe bistînin, wisa yek nemîne ku rêya peşveçûnê rawestîne.” Ew got ku sanksiyonên Amerîkan şerê aborî ye û armancê wan xaliye bi hemû gel di Libnanê de dest pê dikin.
Ew jê kir ku drone‑ên İsraîlî li ser sarayê serokkomar û binerê hukûmetê li Beyrût firotin — nîşaneya ku “Libnan di awahiya İsraîlî de bi îhtîlalê tê dijîn.”
🔹 Rêya Parastinê û Mesûliyeta Dewletê
Şêx Qasim ragihand ku berxwedan li dijî dagirkarî mesûliyeta netewî ye û Dewlet divê di çarçoveya stratejîya parastinê, rêyeke tevahî ava bike da ku bistîne dagirkarî. Ew got ku berxwedan bi azadkirina Başûrê Libnan di 2000 de û bi têkoşanê di dijî dagirkarîya 2023, hêzê deterans pêk anîye. “Dewleta serkeftî, bi berxwedan rawestîna dagirkarî.”
🔹 Hedîdan û dişewitandinên siyasî
Ew jê kir ku tohmet û hêrsê dushman ji ber armancê siyasî ye da ku Libnan raketin, lê “em bi rûhê berxwedanê û gelê neşikandinê şerê me berdom dikin.”
🔹 Daxwaza Planê Dewletî ya Parastinê
Şêx Qasim daxwaz kir ku eger egirinê berdewam bikin, Dewlet divê planeke tevahî ava bike û şerê lêşkerî di Başûrê de nû binêre. Ew jê kir: “Mi‘yari berxwedan azadî û serbixwepî ye, lê mi‘yari teslîmî ye zillet û girîftekî.”
🔹 Dersên Sûriyê û Eslê Rehemetê
Şêx Qasim bi bîra tecrûbeya Sûriyê got: “Dijminan hemû çi hêz pêkanîn lê ji peymana siyasî dawe neyane. Serketina vekirina «Beyt Cen» nîşaneyê ye ku gelê Sûriyê ê qet teslîmî nekin.” Ew destnîşan kir ku “daxwaz û danîn dest Dijminan, temahên Israîl zêde dikin, û heta berxwedan heye, wan ê ne bi ser re.”
🕊️ Dawîya peyamê:
Peyamê Şêx Neîm Qasim bi rengê berxwedanê, taybetiya cihadî, û îmanê pêk hatîye — nîşana ku Hizbullah bi hêz û bi rûhê şehîdan rêya xwe bi baweriyekî nû berdewam dike.
