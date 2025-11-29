🕊️ Şîe û evîndarên Ehl-ul-beytê(S.X) di Gîne Bisao de li ser Ezadarî Bi Mebesta Şehîdbuna “Kewsera Qur’anê” şînê digirin

Li gorî ragihandina Xebatgehê Navneteweyî ya Ehl-ul-beytê (s.x) — ABNA — di bajarê Bissau, paytaxtê Gîne‑Bisao, civînek mezin a bîranîna Şehîdiyê Hazretê Sîdîqa Tahîra, Fatîma Zehra (s.x) hate birîndar kirin. Ev civîn bi beşdariya alîkaran û hezkerên Ehlibeytê (s.x) bi rûmet û xwezayî hate pêşkêş kirin.
Ev civîn li derbarê tesliya û hêzdarkirina xemê ummeta îslamî — bi taybetî şîayên Emîr el‑Mo’minîn (s.x) û Hazretê Waliya Asr, Îmam Mehdî (ac…ferecah) — hate avakirin.
Di destpêkê de, civîn bi xwendina hin ayetên Qur’anê hate destpêkirin; duayên xwezayî û tilawetên rûhî hewayê hêz û îman li derbazbûna merasîmê da.
"Di dewamê de, Şêx Mihemed Kalî Kamara di axaftinan xwe de sê mijar şerh kir: têbînê sererastiya Ehl-ul-beytê (s.x) bi pêwîstiya ayetên Qur'anê û hedîsên Nebî, mazlûmiyeta Hazretê Fatîma (s.x) û êşên ku piştî mirina bavê wanê girîng li ser Sîdîqa Tahîra hatin, û girîngiya bûyera Fedeke hat beyan kirin.
Ew civat bi duayê ji aliyê Şêx Cirno Abdurrahman Jalo, yek ji imaman mizgewtên herêmî, û bi belavkirina xwarina sofra ya pîroz a Fatîmî qediya."
29 November 2025 - 09:12
