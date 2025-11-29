Şert û mercên nemirovane li Xezzeyê; karesatek mezin dibe û pêdiviya lezgîn bi alîkariya navneteweyî heye/Jenosîd(Komkujî) berdewam dike

Li gorî ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt (S.X) – ABNA-Rêxistina Mafên Mirovan a Amnesty International di daxuyaniyekê de ragihand ku "komkujiya niştecihên Şerîda Xezze ji aliyê rejîma Siyonîst ve nehatiye rawestandin û divê cîhan neyê xapandin." Ev rêxistin bal kişand ku Israelsîl berdewam dike ku şertên jiyanê yên ne-mirovî li ser niştecihên Şerîda Xezze ferz bike û 58% ji axa vê herêmê di bin dagirkeriya wan de ye. Li gorî Amnesty International, Filistîniyên li Şerîda Xezzeyê li herêmek bi qasî nîvê vê axê hatine dorpêçkirin.
Hat ragihandin ku Hazim Qasim, Berdevkê Tevgera Hamasê, her weha hişyarî da ku bi destpêka demsala zivistanê re, şert û merc dê ji bo penaberên li Gazayê gelekî dijwar bibin. Barîna baranê ya domdar li ser axa wêrankirî ya Xezzeyê "faciayeke nû ya mirovî" afirandiye, ji ber ku penaberên Filistînî rûbirûyê ketina ava baranê ya nav konên xwe ne û ji bo bicihbûnê ti alternatîfek wan nîne.
Digel ragihandina agirbestê, êrişên rejîma Siyonîst didom in û xuya ye ku ev rejîm bi sozên xwe ve girêdayî nemaye. Rejîma Siyonîst di 7ê Cotmeha 2023an de bi armanca jinavbirina tevgera Hamasê dest bi şerê li dijî Şerîda Xezzeyê kir, lê di gihîştina armancên xwe de serneket û neçar ma ku li ser danûstandina girtiyan li hev bike.
Analîza Kûr a Rewşa Mirovî ya Xezze
Daxuyanî û rapora ajansên mirovî rewşa li Şerîda Xezzeyê weke krîzek mirovî ya giran didin destnîşan kirin. Hebûna şertên "ne-mirovî" tenê ne encama şer e, lê di heman demê de encama siyaseta dorpêçkirinê û astengkirina hemû awayî alîkariyê ye.
Raporên Amnesty Internationalê qala wê yekê dikin ku bandora erdnîgarî li ser Filistîniyan giran e. Daneyên destpêkê nîşan didin ku:
• Rûberê Dagirkirî: 58% ji axa Şerîda Xezzeyê di bin kontrola rejîma Siyonîst de ye an jî bandor lê tê kirin.
• Kêmkirina Rûberê: Filistîniyên li Xezzeyê niha tenê li herêmeke bi qasî nîvê rûbera wan a berê hatine dorpêçkirin û bi zorê hatine komkirin. Ev rewş rê li ber belavbûna nexweşiyan û kêmbûna çavkaniyan zêde dike.
Ji aliyê matematîkî ve, heke em rûbera giştî ya Şerîda Xezzeyê bi $A_{total}$ nîşan bidin, û rûbera ku niha Filistîniyên wekî herêmeke jiyanê bikar tînin bi $A_{living}$ nîşan bidin, wê demê rêjeya tengasiyê dikare bi awayekî zêde were fêmkirin.
[ Rêjeya Têkçûna Rûberê = 1 - \frac{A_{living}}{A_{total}} ]
Ev kêmbûna berbiçav a rûberê, digel wêrankirina binesaziyê, bandorek kêmker li ser tenduristî û ewlehiya xwarinê dike.
Berdevkê Hamasê, Hazim Qasim, hişyarî da ku bi hatina zivistanê re rewş dê xirabtir bibe. Tevî ku hejmara kuştî û birîndaran dibe ku bi rengekî demkî kêm bûbe (bi saya agirbestê), rewşa jinevî ya mayî metirsîdar e.
Bandora Hewayî:
Barîna baranê li herêmeke ku binesaziya wê (ji bo avê, kanalîzasyonê, û stargehan) bi temamî têk çûye, dibe sedema felaketeke din:
• Mala avê di nav konan de: Penaberên bêstargeh bi rêk û pêjên demkî hatine bicihkirin. Ketina ava baranê nav konan, dibe sedema belavbûna tavilê ya nexweşiyên ji avê yên wekî Kolera an Tîfoîd.
• Kêmbûna materyalên avahîsaziyê: Astengkirina ji nûveavakirinê tê vê wateyê ku tu çareyek demkî ya saxlem ji bo penaberan nîne ku xwe ji baranê biparêzin.
Ev rewş dikare rêjeya nexweşiyan di nav gel de bi rêjeyeke eksponensiyal zêde bike, ku ev jixwe di rewşên şer de bi gelemperî diqewime:
[ Rêjeya Belavbûna Nexweşiyê \propto \frac{Hejmara Mirovan}{Binesaziya Paqijiyê} \times \text{Kêmasiya Tedawiyê} ]
Bangên Hamasê ji bo saziyên navneteweyî wekî Yekîtiya Ereb, Rêxistina Hevkariya Îslamî (OIC), û Neteweyên Yekbûyî (NY) destnîşan dikin ku gavên pratîkî yên bilez hewce ne.
Pêwîstiyên Lezgîn:
1. Mekanîzmaya Alîkariyê: Ji bo dabînkirina stargehên hişk û alîkariya mirovî, divê sînor bên vekirin û çavdêriya navneteweyî ji bo belavkirina alîkariyê were zêdekirin.
2. Çavdêriya Agirbestê: Tevî ku agirbestek heye, îddîa kirin ku êrişên rejîma Siyonîst berdewam dikin, nîşan dide ku mekanîzmaya çavdêriyê ya berê ne têr e an jî ji aliyê dewleta Israelsîl ve nayê rêz girtin.
Gotarê destnîşan dike ku hêjmara rejîma Siyonîst di 7ê Cotmeha 2023an de bi armanca jinavbirina Hamasê dest bi şer kir, lê bi vê armancê negihîşt. Serneketina di vî warî de wan mecbûr kir ku li ser danûstandina girtiyan israr bikin. Ev nîşan dide ku tevî encamên leşkerî yên serfiraz nîn bin, operasyonên wan berdewam dikin, lêbelê bi hêmanên din ên siyasî yên wekî dorpêçkirina berdewam û şertên ne-mirovî yên li ser gelê sivîl.
Rewşa Xezze niha ne tenê krîzek şer e, lê bêtir krîzek siyasî û mirovî ye ku encamên wê yên dirêj-dirêj wê bandorê li aramiya herêmê bike.
Berdevkê tevgera Hamasê rewşa krîtîk wekî encama dorpêça berdewam, pêşîgirtina li ji nû ve avakirinê, wêrankirina binesaziyê û şert û mercên hewayê yên dijwar bi nav kir û tekez kir ku pêdivî bi gavên bilez ji aliyê saziyên navneteweyî ve, di nav de Lîga Ereban, Rêxistina Hevkariya Îslamî û Neteweyên Yekbûyî, ji bo dabînkirina stargeh û alîkariya mirovî heye.
